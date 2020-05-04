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艦隊染疫 高市3461人自主健康管理至5月16日

中央社 / 高雄4日電

海軍敦睦艦隊新冠肺炎確診個案新增4例。高雄市政府衛生局今天指出，針對330名居住在高雄市的敦睦艦隊官兵，以及其自主健康管理3131人，將延長自主健康管理監控至5月16日。

衛生局新聞稿指出，新增4例敦睦艦隊確診個案中，其中居住高雄市有2例，在北部醫院隔離治療中。高雄市在敦睦艦隊這波確診個案累計16例，截至目前全市居家隔離現管人數2人，居家檢疫現管人數1003人。

針對4名確診個案，中央研判於隔離期間轉陽，磐石艦上其餘檢驗陰性成員，雖已過14天以上的隔離期，但考量航行時間長、船艙為封閉空間，且成員艦上活動密切，感染風險高，磐石艦上346人在上午再次採檢。

衛生局表示，為確保社區民眾健康安全，針對330名居住高雄市的敦睦艦隊官兵，以及其自主健康管理3131人，將延長自主健康管理監控至5月16日。

因應海軍敦睦艦隊這波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，高市府4月19日緊急召開應變指揮臨時會議全力防疫，迄今陸續完成各項緊急防治作為，強化社區防疫，有效圍堵疫情，避免社區傳播風險。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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