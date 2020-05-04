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磐石艦4名染疫官兵10名接觸者 將全數補採檢

中央社 / 台北4日電
中央流行疫情指揮中心5月4日記者會，指揮官陳時中說明磐石艦疫情病例數35人，侵襲率約9％。聯合報系記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心5月4日記者會，指揮官陳時中說明磐石艦疫情病例數35人，侵襲率約9％。聯合報系記者楊雅棠／攝影

敦睦艦隊磐石艦官兵昨天隔離期滿，在解除隔離前的採檢又發現4人確診新冠肺炎。指揮中心今天宣布，將這4人下船後曾接觸的10名家人、朋友進行補採檢，以防漏網之魚。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，根據調查，昨天新增的4例磐石艦官兵，4月14日至18日曾回到家中和10名同住家人、朋友接觸，目前這些人都沒有症狀。

莊人祥說，這10名接觸者雖然已於5月2日追蹤期滿，但為防漏網之魚，仍會對這10人進行採檢；此外，指揮中心為了避免有接觸者在隔離期間發病卻未被發現，因此也在隔離期滿後訂定7天自主健康管理，將傳染力降到最低。

此外，海軍磐石艦官兵昨天新增4例個案均為無症狀感染個案，外界也好奇國內無症狀感染者治療狀況。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前確診的無症狀感染者雖然沒有症狀，但為避免傳染其他人員或感染其他環境，仍住進負壓隔離病房，但未做進一步治療，而是等體內免疫力自行慢慢清除病毒，由於個案本就沒有疾病，沒有康復與否的問題。

張上淳指出，少數醫院也針對無症狀感染者進行奎寧類藥物治療試驗，以觀察病毒消除時間是否因奎寧藥物而縮短。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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