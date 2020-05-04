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敦睦艦隊解除隔離官兵 全程戴口罩海軍接送返家

中央社 / 高雄4日電

海軍敦睦艦隊岳飛艦及康定艦檢疫官兵今天清晨解除隔離，海軍一早安排4輛遊覽車從高雄大寮檢疫所分批接送解除隔離官兵，開到各人住家或營區附近空曠處，官兵們全程戴口罩。

高雄大寮檢疫所數十名解除隔離官兵清晨5時30分起全數戴口罩，分批搭乘4輛遊覽車陸續由檢疫所出關，乘車時都採梅花座，每輛遊覽車駛出檢疫所的時間也有區隔，最後一輛遊覽車開出檢疫所距離第一輛逾30分鐘。

海軍表示，遊覽車接送這批出關官兵，依官兵需求開到各人住家或營區附近空曠處，沿途放人後，由官兵自行返家，避開大眾捷運車站人潮聚集處，因此並沒有影響到市民上班或上學。

前來執行隔離官兵出關任務的海軍人員全員戴口罩，隨後分乘多輛自小客車，尾隨最後一輛遊覽車離開檢疫所。

敦睦艦隊在上月18日發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，相關接觸者集中隔離檢疫，其中岳飛艦及康定艦成員共367人，經多次檢驗均為陰性，清晨5時30分解除隔離，並依國防部安排離開各檢疫場所，返家後需落實自主健康管理。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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