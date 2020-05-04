敦睦艦隊367官兵解除隔離 國防部安排巴士接送

國軍敦睦艦隊群聚感染案，除磐石艦成員外，岳飛艦及康定艦共367名成員今天解除隔離，位於新北與桃園交界處的2處檢疫所，有大型巴士在清晨5時30分許將官兵陸續載離返家。

敦睦艦隊在上月18日發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，相關接觸者集中隔離檢疫，其中岳飛艦及康定艦成員共367人，經多次檢驗均為陰性，清晨5時30分解除隔離，並依國防部安排離開各檢疫場所，返家後需落實自主健康管理。

接送的大型巴士及中型巴士從清晨4時50分許陸續進入位於新北與桃園交界的2處檢疫所，警方也在周邊進行車流管制及交通指揮，到了5時30分許，中型巴士及大型巴士陸續開出，有官兵戴著口罩面無表情，但部分車上官兵則好奇得向車窗外張望。

軍方人士昨晚表示，離開檢疫所的交通方式將由國防部負責安排，形式分為自駕、中型巴士和大型巴士，不開放親友接回。巴士會將人員載至距住家200公尺以內地點，再由人員步行返家，國防部會詳細規劃搭乘點、路徑及停車點。

此外，軍方也下達電話紀錄，內容指出，在自主健康管理期滿前，無症狀者應避免出入公共場所，延後非急迫需求的醫療或檢查，如需外出應全程配戴醫用口罩，每天早晚各量一次體溫。

若有身體不適者，應戴上醫用口罩儘速就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具，並在就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有類似症狀人員；返家後應配戴口罩避免外出，與其他人交談應保持一公尺距離。

中央流行疫情指揮中心昨晚8時召開記者會表示，敦睦艦隊713人解除隔離前再次進行採檢，發現新增4例無症狀確診，均為磐石艦成員，其餘709人檢驗結果陰性，因此磐石艦346名成員今天上午將再度採檢，檢驗陽性者將送醫治療，陰性才能解除隔離返家自主健康管理。