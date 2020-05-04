磐石艦出關前又4人確診 均無症狀

敦睦艦隊染疫事件七一三名官兵隔離期昨天清晨期滿，解除隔離前需再次採檢，指揮中心昨下午記者會開心宣布零確診，七百多名官兵最快今天清晨就可返家，不料，晚間舉行臨時記者會，宣布磐石艦又有四名官兵被驗出陽性，國內再增四例確定個案，累積四三六例，磐石艦則有三十五人染病。

康定、岳飛兩艦 先解除隔離

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，敦睦艦隊康定艦、岳飛艦二採均為陰性，共三六七人今天清晨五點三十分解除隔離，至於磐石艦，新增四例陽性個案已送至醫院，隔離治療，另三四六人今天上午需再檢驗一次，如是陰性，始能放行。 指揮官陳時中表示，磐石艦上三四六人今天需再檢驗一次，如是陰性，始能放行。 圖／指揮中心提供

陳時中表示，四名陽性確診個案分散於三個集中檢疫所，檢體分送北榮、三總和疾管署昆陽實驗室；由於船艦屬於密閉空間，人員密集度高，因此採取最嚴格防疫標準，比照確診個案出院前還需再採檢一次模式。

軍艦核酸檢測 將設簡易設備

磐石艦先前在海上三十天，加上集中檢疫所十四天，加起來四十四天，為何之前未能驗出病毒？陳時中推測，可能是病毒非常地低，所以才驗不出來，這案例值得進一步探討。為此，指揮中心日前特別要求全艦官兵抽血，檢驗血清抗體，希望釐清傳染路徑和潛伏情況，目前不會考慮改變檢疫政策。

這四名陽性個案在十四天前第一次採檢時，結果為陰性，指揮中心發言人莊人祥表示，這四例確診官兵均無症狀，可能是先前接觸過確診者而被感染，但並未發病，等到十四天檢疫期間內才陸續發病。

為防艦隊群聚事件重演，陳時中昨也宣布，將於軍艦上設置簡易PCR核酸檢測設備，另在沒有實驗室的偏鄉、離島也會陸續設置。軍醫局人員則表示，簡易型檢測約二小時可完成，可快速滿足艦隊防疫需求。

軍方報告機密 尚難完成調查

國防部長嚴德發今天將列席立法院外交及國防委員會，專案報告「海軍敦睦艦隊染疫案相關回報系統之處置與紀錄，及感染源調查結果」，但因未染疫官兵今天才會解除隔離，報告內容不但列為機密，軍方也尚難完成調查。

國防部表示，順利結束隔離的岳飛及康定艦成員共三百六十七人，將返家繼續七天的自主健康管理，包含磐石艦可解除隔離人員，後續將由國防部專案調查小組編組人員進行面對面訪談，查找有關海上航行期間防疫、官兵求診相關資訊，釐清責任。