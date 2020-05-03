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行醫40載看盡生離死別 賴文德悲痛卻冷靜

磐石艦再增4例確診 醫推估已有3至4波感染

中央社 / 台北3日電

磐石艦再增4例新冠肺炎確診，群聚案例累計35例。醫師推估，艦上至少已有3到4波感染，即便其餘官兵再次檢驗為陰性，仍可能存在超長潛伏期的隱形個案，後續恐怕仍有感染發生。

國軍敦睦艦隊4月18日發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，累計35名確診病例，均為磐石艦官兵，其餘713名磐石艦、岳飛艦和康定艦官兵今天檢疫期滿，但解除隔離前的採檢卻再揪出4例磐石艦官兵確診，均無症狀。

振興醫院感染科主任李明政今天晚間接受記者電話聯訪時表示，根據學理，群聚感染案件中，可能每半個月就會出現一波感染，加上4月中旬有官兵體內已驗出病毒及抗體，至少感染超過2週，以此推測磐石艦上至少已出現3至4波感染，第一波可能出現在官兵登艦或在帛琉期間，導致船上其他共同生活的官兵遭感染。

李明政指出，隔離14天是台灣針對新冠肺炎訂定的最嚴謹的病潛伏期，但醫學沒有100%，感染者當中可能有1到2%潛伏期超過14天，因此無法斷定後續解除隔離後，不會再有後續感染疑慮。

國內之前就有超長潛伏期的無症狀確診案例，中國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢受訪時說，雖要求確診個案的密切接觸者必須居家隔離，但僅針對有症狀者才採檢，其餘接觸者隔離期滿就解除隔離，忽略在隔離期間的無症狀案例，可見以往可能漏放不少和確診者搭乘同航班、密切接觸的接觸者。

王任賢強調，要抓出無症狀感染者，在解除隔離前落實採檢才是正道。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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