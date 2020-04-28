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敦睦海軍下船找女友、奔摩鐵「0人感染」 網問：都戴口罩純聊天？

聯合新聞網 / 綜合報導
海軍敦睦鑑隊磐石艦31名成員確診新冠肺炎。圖／軍聞社提供
海軍敦睦鑑隊磐石艦31名成員確診新冠肺炎。圖／軍聞社提供

中央流行疫情指揮中心27日再次宣布我新冠肺炎COVID-19）疫情零確診，本土案例維持十五天「加零」。另外，原本外界擔憂敦睦艦隊磐石艦官兵進入社區可能帶來新一波疫情爆發，不過目前官兵至集中檢疫所的這段期間，社區也無新增確診案例。

對此，有網友就在ptt上好奇問說，「確診軍人女友都天生神力？」他po文寫道，「當初不是好幾個軍官一下船就去找女友，去賓館二、三個小時，總不可能戴口罩蓋棉被純聊天吧？」

距離磐石艦官兵四月十五日離艦，全員下船後至今已超過十幾天的時間，「這些軍人的女友怎麼都沒有傳出確診？」他補充說明，自己並非幸災樂福，而是真的很好奇，如果一、二個天生神力沒確診就算了，但「現在好像是確診軍人趴趴走完全都沒事，是不是有點不合邏輯啊？」

底下則有不少網友紛紛回應，有人認為「搞不好約會全程戴口罩啊」、「沒親嘴應該就還好」、「可能只是去摩鐵借廁所」。但也有人不樂觀表示，「沒有確診不表示體內沒有新冠病毒」、「可能還沒驗出來，潛伏期滿長的，先不要太樂觀」、「還是要再觀察，之前有女性比較晚發病的例子。」

還有人無法理解為何「敦睦一堆軍人配偶都沒事，太神奇了，海外就學工作回來的一堆室友都中」、「女友沒事酒客沒事喝咖啡的卻中了，真是見鬼了」、「一堆去吃飯喝飲料吃冰的也沒中」、「軍人身體都比較好？」甚至有人覺得「這真的很謎，可能都有小祕密，「除了戴口罩、勤洗手之外，一定有其他關鍵。」

值得注意的是，之前指揮中心曾在記者會上憂心忡忡坦言，確診的二十四名官兵中，「已掌握約十三人曾親密接觸，與女友發生關係。」也因此，連帶這些官兵們與女友們的全台約會足跡一併曝光，引發民眾恐慌。

不過，有網友舉之前的案379酒店女公關本土病例，表示「跟酒店小姐接觸那些也都沒事啊！」該案於22日監測期滿，相關接觸者達123人，包含職場96人、家屬4人，後續有65人居家隔離，篩檢結果全為陰性，皆沒有發現陽性個案，指揮中心後來正式宣布結案。

敦睦艦隊 新冠肺炎 磐石艦 COVID-19

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