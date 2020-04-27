我軍艦染疫較美法少 張上淳：流感疫苗不見得相關

敦睦艦隊染疫，但相較其他國家艦隊比例仍低，媒體詢問是否與打過流感疫苗有關。指揮中心專家小組召集人張上淳認為，流感疫苗不見得有直接相關，與拉大間隔比較有關。

國防部日前表示，敦睦艦隊官兵一起出海前全體都有打流感疫苗，單就艦隊而言，目前台灣感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的比例低於美、法等國家艦隊，媒體提問是否有直接關係。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，與分艙分流、拉大間隔比較有關。

張上淳表示，打流感疫苗不見得有直接相關，因為與新冠病毒全然不同，打流感疫苗不見得有保護作用；應該說在密閉空間中造成的傳播到什麼程度，人與人日常接觸、活動，有分艙分流散播機會就少一點。

張上淳指出，磐石艦相對一般戰艦還是比較寬一點，發燒個案也有在隔離醫療單位中，減少到其他艙間的時間，也是一部分因素；磐石艦在海軍中算是設備非常良好，算是野戰醫院的規模，還有負壓隔離病房；艙間學員接觸距離上大一些，就少一些傳播，是幾個因素加在一起的。

此外，外媒報導，美國近日公布該國首起新冠肺炎死亡病例的解剖報告，發現死者心臟破裂，疑似為新冠肺炎引起心肌感染導致破裂。張上淳認為，病毒經過特定受體（ACE-2）進入體內，確實不只在肺部細胞裡有，其他器官也會有，包括鼻腔、眼睛、心臟都有，所以理論上有機會侵犯心臟。

張上淳進一步說明，病毒一旦進入血流，可能透過血流進入其他器官，因此起初也很關注是否有心肌炎相關個案，但到目前為止沒有特別的個案清楚出現心臟發炎，或因新冠病毒而造成的心臟疾病；確實有一個案死亡時心肌梗塞，但不見得是因為新冠肺炎。

對於ACE相關的降血壓藥物是否可能會讓病患更嚴重，張上淳解釋，在台灣的個案中，沒有特別注意到有這些事情；對高血壓藥物的使用、治療，會提醒第一線醫師使用藥物類別，藥物有非常多種，臨床醫師可以選擇調整。