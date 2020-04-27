快訊

持大麻被逮 藝人謝和弦今送台北看守所勒戒

錢櫃大火釀5死！工頭懊悔認「有充電」10萬元交保限制住居

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我軍艦染疫較美法少 張上淳：流感疫苗不見得相關

中央社 / 台北27日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／聯合報系資料照片

敦睦艦隊染疫，但相較其他國家艦隊比例仍低，媒體詢問是否與打過流感疫苗有關。指揮中心專家小組召集人張上淳認為，流感疫苗不見得有直接相關，與拉大間隔比較有關。

國防部日前表示，敦睦艦隊官兵一起出海前全體都有打流感疫苗，單就艦隊而言，目前台灣感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的比例低於美、法等國家艦隊，媒體提問是否有直接關係。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，與分艙分流、拉大間隔比較有關。

張上淳表示，打流感疫苗不見得有直接相關，因為與新冠病毒全然不同，打流感疫苗不見得有保護作用；應該說在密閉空間中造成的傳播到什麼程度，人與人日常接觸、活動，有分艙分流散播機會就少一點。

張上淳指出，磐石艦相對一般戰艦還是比較寬一點，發燒個案也有在隔離醫療單位中，減少到其他艙間的時間，也是一部分因素；磐石艦在海軍中算是設備非常良好，算是野戰醫院的規模，還有負壓隔離病房；艙間學員接觸距離上大一些，就少一些傳播，是幾個因素加在一起的。

此外，外媒報導，美國近日公布該國首起新冠肺炎死亡病例的解剖報告，發現死者心臟破裂，疑似為新冠肺炎引起心肌感染導致破裂。張上淳認為，病毒經過特定受體（ACE-2）進入體內，確實不只在肺部細胞裡有，其他器官也會有，包括鼻腔、眼睛、心臟都有，所以理論上有機會侵犯心臟。

張上淳進一步說明，病毒一旦進入血流，可能透過血流進入其他器官，因此起初也很關注是否有心肌炎相關個案，但到目前為止沒有特別的個案清楚出現心臟發炎，或因新冠病毒而造成的心臟疾病；確實有一個案死亡時心肌梗塞，但不見得是因為新冠肺炎。

對於ACE相關的降血壓藥物是否可能會讓病患更嚴重，張上淳解釋，在台灣的個案中，沒有特別注意到有這些事情；對高血壓藥物的使用、治療，會提醒第一線醫師使用藥物類別，藥物有非常多種，臨床醫師可以選擇調整。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 張上淳

延伸閱讀

驗官兵抗體到底可不可靠？ 張上淳：檢體多才出現不一致

磐石艦官兵抗體難判讀 張上淳分析三大原因

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

軍艦第三波感染？ 張上淳：現在定調太早了

相關新聞

我軍艦染疫較美法少 張上淳：流感疫苗不見得相關

敦睦艦隊染疫，但相較其他國家艦隊比例仍低，媒體詢問是否與打過流感疫苗有關。指揮中心專家小組召集人張上淳認為，流感疫苗不見...

敦睦艦隊官兵解除隔離後 須再自主健康管理7天

國防部表示，因為新冠肺炎疫情而被隔離的海軍109年敦睦遠航支隊官兵，在14天期滿後再一次篩檢，呈現陰性後將進行7天自主健...

驗官兵抗體到底可不可靠？ 張上淳：檢體多才出現不一致

為釐清敦睦艦隊的新冠肺炎群聚感染規模，中央流行疫情指揮中心及三家實驗室已完成磐石艦377名官兵之抗體檢驗，指揮官中心以「...

磐石艦官兵抗體難判讀 張上淳分析三大原因

為釐清敦睦艦隊的新冠肺炎群聚感染規模，中央流行疫情指揮中心及三家實驗室已完成磐石艦377名官兵之抗體檢驗，指揮官中心以「...

海軍敦睦艦隊染疫，防疫軍令傳遞出問題？

海軍敦睦艦隊染疫事件，國防部和海軍都有疏失和責任。其中國防部事前下達的防疫軍令是否不夠明確？事後危機處理又手忙腳亂；海軍艦指部也未律定通報標準，導致和敦睦艦隊間的軍令認知和傳遞出問題，最後又未落實聯檢機制，一連串的疏失才會演變成染疫風暴。

台大公衛學院評估磐石艦有70人感染 31人下船前已治癒

上周全世界各地疫情皆傳出減緩現象，台大公共衛生學院院長詹長權今在記者會中指出，各國慢慢進入「後新冠肺炎時期」。台大公共衛...

磐石377官兵抗體三實驗室結果「不一致」 將有二次專家會議

磐石艦377名官兵的抗體判讀，似乎陷入不順階段。新冠肺炎在敦睦艦隊744人中，已有31名官兵確診，為釐清染疫完整情況，中...

提供敦睦艦隊航跡遭復議 柯建銘：事前不匡列調閱內容

立法院外交及國防委員會上周決議針對海軍敦睦艦隊染疫成立調閱小組，指定國防部須提供磐石艦副長朝令、航泊日誌、士官紀錄簿及船...

立院要國防部提供敦睦艦隊航跡關鍵資料 遭綠復議否決

立法院外交及國防委員會上周決議成立109年海軍敦睦艦隊染疫事件的調閱小組，內容聲明並要求國防部必須提供磐石艦副長朝令、航...

磐石艦官兵檢抗體 3實驗室結果不一

為釐清敦睦艦隊染疫完整情況，指揮中心全面檢驗官兵血液中抗體。指揮官陳時中昨證實，台大醫學院、中研院、疾管署昆陽實驗室等三家實驗室已驗完磐石艦官兵檢體，但結果並不完全一致，昨已召開第一次專家會議，進行判讀，預計需要多次專家會議，才能夠公布結果。

艦隊隔離滿八天社區無確診 陳時中：最緊張時候已過

台灣新冠肺炎疫情至今已連續14天零本土確診，最近連續五日確診者都來自磐石艦群聚，該艦確診者昨達到31人，今亦無新增案例。...

磐石377官兵抗體已驗完 專家會議今判讀

中央流行疫情指揮中心為釐清敦睦艦隊染疫完整情況，針對磐石艦377人檢驗抗體。指揮官陳時中今於例行記者會證實，台大醫學院、...

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診近300萬 俄病例數超過中國

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

新冠疫情淨土！台東不但零確診今天凌晨0時起零隔離

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

巴西挖萬人塚埋屍 估110萬人染新冠肺炎

「護台灣助世界」台灣將推口罩捐贈活動 只需簡單4步驟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。