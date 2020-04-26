磐石艦抗體檢驗落差大 指揮中心將召開專家會議
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，敦睦艦隊磐石艦抗體檢驗結果已全數出爐，但同一檢體卻在不同實驗室出現不同結果，今天將召開專家會議釐清。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒國軍，海軍敦睦艦隊群聚事件累計病例達31例，中央流行疫情指揮中心立即對病例集中的磐石艦370多名官兵抽血，進行抗體檢驗。
陳時中下午在記者會中表示，由於目前國際間針對抗體檢驗沒有標準的檢驗方式，因此指揮中心將血液檢體分送三處實驗室檢驗，但結果出來卻各有落差，例如同樣的檢體在一間實驗室為陽性、其餘兩間均為陰性，或在兩間實驗室為陽性、一間為陰性，不過三間均為陰性的狀況仍占多數。
陳時中說，由於檢驗結果各有不同，今天將召開首次專家會議，就三間實驗室的檢驗方式，對比受檢者病歷、病史、發病日等共同判讀結果，但了解檢驗品質、效果，藉此擬定未來策略。
此外，世界衛生組織（WHO）24日發布報告指出，目前沒有證據顯示，體內有抗體者能完全免於再次感染。
陳時中坦言，這樣的報告確實令大家失望，畢竟有抗體就能產生免疫力，對於防疫也有助益，但他相信WHO會這麼說一定有科學根據，也可能影響未來防治策略思考，對於抗體檢測精準度和有效性，將與專家持續思考。
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