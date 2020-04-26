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敦睦艦群聚染疫新個案 高市：足跡早匡列

中央社 / 高雄26日電

中央流行疫情指揮中心昨天公布的敦睦艦隊確診新冠肺炎新增病例，居住高雄，是高市第14例敦睦艦隊個案，衛生局表示，由於個案已匡列防疫對象及足跡，沒有重複公布足跡的必要。

高雄市政府上午在衛生局舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會，衛生局長林立人在會中做以上表示。

林立人說，這名新增個案是之前確診個案的接觸者，18日被召回入住檢疫所，一採為陰性，後來轉陽性，25日確診，個案足跡早已匡列日前公布的確診個案39處足跡，這39處足跡也已清潔消毒過，這名個案接觸者也都因接觸程度不同，分別實施居家檢疫或自主健康管理，因此疫情擴大傳播風險不大，沒必要重複公布足跡。

他指出，這波敦睦艦隊群聚感染疫情將監控至5月2日，但保守一點還要加延14天；截至目前高市現管居家隔離255人，自主健康管理3929人，追蹤管理期間如果出現疑似症狀，衛生局立即進行接觸者疑似症狀系統通報，並安排就醫採檢。

他呼籲，「防疫真正的戰場在社區」請市民提高警覺，落實勤洗手，出現疑似症狀儘速就醫告知醫師旅遊史、活動史，讓防疫人員即早掌握、快速介入防治，大家合力切斷病毒傳播，才能遏止疫情擴散蔓延。

與會的高雄市新聞局長鄭照新表示，因應疫情，五一勞動節連假，市府觀光局已調派好人力針對全市觀光局所屬各景點加強宣導水流管控，心要時會暫停售票，實施「只出不進」管制，維持社交距離，經發局也會持續稽查各娛樂場所及夜市、賣場的防疫作為。

現場有媒體提問韓國瑜近來民調問題，韓國瑜回應表示，尊重各項民調，他當前只在意的是市政及防疫優先。鄭照新也認為，市民現在重視疫調程度遠勝於韓國瑜的民調，市府持續站在「疫情公開透明、即時專業防疫、讓市民充分了解安心」的立場積極防疫。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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