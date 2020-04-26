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磐石艦已31確診 五一連假防疫繃緊神經

聯合報 / 記者陳雨鑫陳婕翎羅真喻文玟楊正海魏翊庭／連線報導
新冠肺炎疫情吃緊，但正值金針花海大開的彰化縣花壇鄉虎山巖，昨天湧入大批民眾賞花。 記者劉明岩／攝影
新冠肺炎疫情吃緊，但正值金針花海大開的彰化縣花壇鄉虎山巖，昨天湧入大批民眾賞花。 記者劉明岩／攝影

五一連假將至，大家應如何度過疫情之下的連續假期？磐石艦昨天又新增一名染疫案例，但中央疫情指揮中心認為，截至目前為止，疫情並未外擴；各縣市政府紛紛舉辦封城兵推，與敦睦艦隊確診案例接觸者，一旦出現症狀，即使採檢為陰性，依然人心惶惶。疫情未見大規模爆發，全民戒慎恐懼，連假難見輕鬆氣氛。

敦睦艦隊爆發疫情已一周，若未計磐石艦上卅一名染疫官兵，迄昨我已十三天未見本土病例，近五天也不再有自歐美等境外移入個案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，現階段最重要的是觀察敦睦艦隊案例是否讓疫情外擴，觀察到四月卅日，「如果能過就是過關。」

行政院長蘇貞昌昨鼓勵民眾五一連假做好保護，正常生活，圖為士林夜市人潮。 記者林伯東／攝影
行政院長蘇貞昌昨鼓勵民眾五一連假做好保護，正常生活，圖為士林夜市人潮。 記者林伯東／攝影

對於即將來臨的五一連假，行政院長蘇貞昌指出，當全世界鎖國封城時，台灣是非常少數可正常生活、自由出入、孩子還可以上學的國家，他鼓勵大家正常生活。陳時中雖說不排除因疫情中任何急迫情況而改變，但目前五一連假並無延長或延後計畫，民眾出遊只要做好自我健康管理，保持社交距離，各景點人流管制。

各縣市紛著手進行兵推

行政院與指揮中心樂觀看待疫情發展，但國內許多縣市已著手進行防疫兵推。台中市昨天上午舉行「因應新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演」，台中市是全國第三個舉行防疫兵推的城市，新北市最早舉辦，基隆市也曾有過封鎖社區演練，台北市及高雄市則分別將於四月卅日、五月三日實施防疫兵推。

台中市長盧秀燕說，防疫擴大兵推是「室內桌上演習」，很多人謠傳台中要封城，演習結束謠言就不攻自破，強調目前台灣或台中疫情相對可控，但近期艦隊群聚感染事件，導致疫情發生變化，防疫必須從嚴超前部署演練，台中市依照中央流行疫情指揮中心防疫整備三階段規畫模擬，「做該做的事，市民會更放心。」

蔡英文總統廿四日在臉書以和平醫院封院為例發文強調，中央與地方不同調會帶來災難，網路上也對實施兵推的縣市政府有許多負面意見。蘇貞昌則指出，陳時中雖講過離封城還很遠，但政府鑑於各地不同情形，先做準備也是可以理解。

台鐵車長二採陰性

敦睦艦隊群聚案累計卅一人確診，前天一度傳出有一位台鐵列車長曾與確診案例接觸，因肺部浸潤就醫，昨二採陰性；而陸軍也傳出有人出現腹瀉症狀，疑與接觸過敦睦艦隊官兵有關，所幸採檢也是陰性。但國內確有零星社區病例找不到感染源，如酒店女公關、社區女保全等，雖已結案，但出現本土疫情疑慮仍在，全民戒慎恐懼。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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