敦睦艦群聚後通報多 張上淳：大量篩檢仍無確診

中央社 / 台北25日電
張上淳表示，敦睦艦隊群聚案後，大量篩檢下仍沒有看到確診及社區傳播的個案。 記者陳雨鑫／攝影
張上淳表示，敦睦艦隊群聚案後，大量篩檢下仍沒有看到確診及社區傳播的個案。 記者陳雨鑫／攝影

疫情指揮中心專家張上淳今天說，敦睦艦隊群聚案後，通報採檢量曾高達1800餘人，多是出現發燒、呼吸道症狀，但大量篩檢下仍沒有看到確診及社區傳播的個案。

中央流行指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會進行例行確診個案報告時表示，近日因清明連假及敦睦艦隊群聚案影響，通報個案數出現2波高峰，敦睦艦案後的週一（20日），擴大採檢通報就高達1800餘人，此後有逐漸下降。

張上淳說，從趨勢圖可明顯看出，在清明連假後4月6日突然增加很多通報，多數還是發燒、呼吸道症狀被醫師加強通報、篩檢；到18日又因艦隊關係，20日又有大量通報，一樣是發燒、呼吸道症狀很多。

不過，張上淳說，在如此大量篩檢下還是沒有看到個案。

張上淳說，從3月30日至4月24日擴大篩檢對象，包含醫師301人、護理師1089人、其他醫事人員314人、其他非醫事人員342人、照顧機構工作人員567人，共2613人，都沒有抓到確診個案。這也讓大家知道，在大量篩檢下還是沒抓到確診個案或是社區傳播個案。

張上淳的報告顯示，確診個案中沒有併發症的輕症者占7成，有肺炎者約占2成，有嚴重肺炎及急性呼吸窘迫者略升，有35人比例是8.2%。這是因為有些輕症者可能轉為肺炎甚至演變嚴重肺炎，比例才會比過往上升。

不過，張上淳說，已經有275個個案解除隔離，占了2/3；出院人數有264人，在住院的158人中也有約10餘個個案很快會出院。

張上淳說，重症者中有24人曾使用呼吸器，包含6名死者；但也有9人順利脫離。目前還有9人在使用呼吸器，同時有3人使用葉克膜。9名使用呼吸器者，也有很多準備脫離呼吸器中，預計下週可以看到更理想的結果。

張上淳也特別感謝第一線照護團隊，他說，在負壓加護病房照顧病人非常不容易，要全副武裝照顧重症病人，尤其如果要插管的話，醫護投入的照護人力、精神更多。在台灣第一線醫療團隊照顧下，確實很多病人在很嚴重狀態下還是能復元。

外界關心，重症者能復元的關鍵，除了醫護照顧，是否與藥物使用有關；張上淳表示，有些病人有用到奎寧類藥物，極少數有用瑞德西韋，多數是依靠醫療團隊給予支持性療法，度過嚴重階段後，透過體內復元能力慢慢康復。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 COVID-19 張上淳

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