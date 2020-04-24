新增敦睦艦個案 高市：傳播風險低不公布足跡

高雄市敦睦艦隊新冠肺炎確診個案今天再添1人，累計13例，衛生局指出，新增個案為磐石艦軍人，由於他社區活動距發病日多天，經評估傳播風險較低，因此不公布個案足跡。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，為高雄市30多歲男性是敦睦艦隊磐石艦上現役軍人。個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，22日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，今天確診。

衛生局表示，經審酌評估，這名個案4月14日至18日於社區活動距其發病日多日，考量傳播風險較低，因此無須公布該個案相關足跡地點。不過，個案14至18日活動足跡場域仍會加強清潔消毒，其接觸者也會要求自主健康管理。

衛生局進一步指出，截至目前，高市敦睦艦隊確診個案累計13例，配合防疫居家隔離250人，出現疑似症狀者11人，其中7人檢驗結果為陰性，其餘仍檢驗中，另有3979人自主健康管理。

衛生局並提醒自主健康管理民眾，避免搭乘大眾運輸交通工具，外出應配戴口罩，出現疑似症狀要立即通報防疫專線，由衛生單位協助後送就醫採檢。

另外，衛生局指出，高市敦睦艦隊染疫個案第1至第6波公布足跡地點總計39處，都已陸續完成消毒，其中第6波公布場域於完成清消及疫調健康追蹤後，明天起即可恢復營業。