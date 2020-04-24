社會因磐石艦心慌 陳時中：感染者接觸者都無罪

指揮中心指揮官陳時中今天說，比起17年前SARS疫情，台灣現在防疫素質提高；但仍重申，感染者和接觸者都是無罪的，磐石艦引發社會不安，「好像都他們害的」，但心慌無助防疫。

副總統陳建仁上午在臉書分享，2003年4月24日，在缺乏配套措施的情況下，台北市政府無預警地宣布和平醫院封院，上千名醫護人員、病患、家屬以及不少中午進醫院上廁所的計程車司機，突然被強制禁閉在醫院中。後續也造成多人感染、死亡，甚至有病患輕生。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會回應媒體相關提問時表示，病毒和人類戰爭一直存在，如何健全人類心理素質，是與病毒戰爭的重要因素。有17年前SARS經驗為經，目前有很強的團隊，防疫整體素質都提高。

陳時中也表示，生病是沒有錯的，就像台灣的武漢肺炎第一名出院的康復者所說，「沒有人想要生病」。如果有人生病，社會要支持他，要給予好的醫療照顧，政府就要把這些事情做好，提供最完整的醫療照顧，這也是最後一條防線。

此外，陳時中也說，「接觸者也是無罪的」， 他們比一般人都更緊張，需要心理的支持才能平緩、安心隔離。回想SARS時期，不要說跟人接觸到，當時和平撤院到三總，車子從那邊過，人車一律都讓道，那幾條路沒人敢去，大家都怕的要命。

陳時中說，可想而知跟確診者有接觸過的人心理感受會如何，人在最害怕孤獨時需要支持，而不是獵巫，獵巫對事情沒有幫助，要有同理心才能過難關。

今天是台灣第12天沒有武漢肺炎本土個案。陳時中說，敦睦艦隊群聚是獨立事件，引發社會的不滿，「好像都他們害的」，每個獨立事件都有可能性，台灣整備的態度是準備好了就能應戰，就是要應對突發狀況，到今天第6天了，看起來情況是好。

陳時中說，這段時間社會是痛苦的，這事件大家心慌慌，對事情是沒有幫助的，有問題就面對、處理，放心，但要注意，不要恐慌、更不要對立。

曾參與SARS防疫戰役的指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在記者會表示，對和平封院17週年當然感觸很多，23日傍晚5時有到和平醫院，給目前還在第一線照顧2019冠狀病毒疾病的醫護加油打氣，他們的士氣都保持的很好，也都很努力，很謝謝他們的幫忙。

張上淳說，他接受過幾次媒體採訪，提到SARS與現在的差別，說起來內容很多，包括民眾素養等，這次和平醫院周邊民眾也沒有特別抗議和恐懼，都很正常運作，整體國家防疫作為有非常大的進步。