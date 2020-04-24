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誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

磐石艦全員待檢測完整才公布 陳時中：避免困擾

中央社 / 台北24日電
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

疫情指揮中心對磐石艦成員抽血驗抗體，結果近日可望出爐。指揮官陳時中說，檢體分3實驗室且都用不同方法檢測，要比對研判才能公布，以免瞎子摸象，徒增困擾。

敦睦艦隊疫情持續擴大，目前累計30人確診，也都在磐石艦。中央流行疫情指揮中心為了釐清感染規模，針對磐石艦全員377人抽血採檢，希望釐清是否曾受感染。

有媒體報導，磐石艦初步的抗體檢測結果，有30人都有抗體；但指揮中心在下午記者會仍未公布完整數據和分析資料。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前抗體檢測還在謹慎執行中，磐石艦377人都有檢體，昆陽實驗室人員在連夜趕工下已有初步結果，但他從未提過任何有抗體的人員數目。

除昆陽實驗室外，還有台大和中研院實驗室；張上淳表示，台大的結果23日也初步完成，但因實驗室也很嚴謹，對於不是很明確的結果，不確定是陰是陽，實驗室也會重複檢測，台大重複檢測的結果會在稍晚出爐。中研院是嚴謹的機構，正嚴謹執行，目前還沒有完整結果。

張上淳說，3間實驗室的檢測結果和分析比對，可能在最近1、2天可以完整比對。

陳時中說，目前血清檢測分3個實驗室執行，且方法各不相同，需要完整比對才能公布，如果只是片面說明，可能流於瞎子摸象，只會徒增困擾，將完整分析後才會報告。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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