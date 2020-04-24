敦睦艦隊高雄籍官兵 市府：全數完成疫調

高雄市政府今天宣布海軍敦睦艦隊高雄籍官兵330人已全數完成疫調，將盤點分析他們的足跡，展開超前部署防疫作為。

高雄市長韓國瑜上午在市府主持防疫記者會，宣布敦睦艦隊高雄籍官兵330人已全數完成疫調，他還當場率與會市府首長鞠躬感謝軍方配合防疫，並為軍民齊心防疫加油。

記者會上，高市衛生局簡任技正潘炤穎感謝中央流行疫情指揮中心協調國防部及軍方配合，敦睦艦隊設籍高雄官兵330人已全數完成疫調，另1名資料不詳者昨天經中央流行疫情中心確認是誤植戶籍，因此迄今已全數完成敦睦艦隊高雄籍官兵的疫調，將超前部署展開相關防疫作為。

與會的衛生局長林立人進一步指出，這波疫調總計匡列自主健康管理對象852人，其中1人出現疑似症狀已送醫採檢；衛生局後續將盤點這批300多名官兵在高雄所有活動地點，進行熱點分析，如果發現有群聚點將由衛生局監控疫情狀況，並由環保局進行噴藥消毒工作。

為防範這波敦睦艦隊群聚感染可能造成社區傳播，衛生局並呼籲各界，辦理團體戶外活動，如果有人與人距離無法維持1公尺以上社交距離時，與會人員應全程戴口罩；另進入全市各級學校及相關補習班人員也應佩戴口罩，以確保校園及補習班師生健康。