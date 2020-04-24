逾2千醫事人員連署反普篩 高市衛生局：尊重

高雄市長韓國瑜擬為全市約4000名第一線防疫醫護人員普篩，台灣醫事行動聯盟昨天發起反普篩網路連署，6小時內獲2580名高雄醫事人員響應。高市衛生局表示尊重，並會加強溝通。

韓國瑜昨天在敦睦艦隊官兵感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上指出，市府將對第一線醫護約4000名採檢普篩，經費已籌措完成，後續還有5000名相關第一線夥伴含里幹事、環保及民政等人員要做，但尚未籌措經費。

台灣醫事行動聯盟隨後發表兩點聲明反對，並且呼籲高雄醫療人員在網路上連署串連響應。

這項聲明指出「一、目前因應中央疫情指揮中心政策，一線醫療人員只要由醫師判定，本可進行篩檢，所謂普篩根本沒必要，更會造成檢驗能量浪費。二、對篩檢方式或實際篩檢對象，市府皆含糊其詞，但所有檢查皆非百分之百，偽陽性狀況必定造成多餘醫療人力浪費（一個偽陽性要有幾十、甚至幾百人居家隔離）；偽陰性情形則可能讓臨床人員輕忽、反造成防疫破口，請問高市府除了籌措資金外，對於屆時普篩造成後續效應，做好準備了嗎？」

台灣醫事行動聯盟昨天深夜在臉書貼文指出，韓國瑜提出市府要為高雄市一線醫療人員進行普篩，讓許多醫事人員詫異，台灣醫事行動聯盟發起人吳欣岱更發起連署，匯集高雄市醫護人員反普篩心聲，短短6小時連署人數已達2580份（截至4月23日晚間11時），明顯反映基層醫護對一線醫事普篩政策的反對立場。

高市府衛生局對此則表示，會尊重醫護人員的心聲，普篩是出於關心第一線醫護人員健康，執行上將尊重第一線防疫醫護意願，並將加強溝通希望他們配合防疫。