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召回艦隊官兵地點惹議 副參謀總長拍板

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北報導
國防部日前召回艦隊官兵地點選在台中一中商圈，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
國防部日前召回艦隊官兵地點選在台中一中商圈，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

海軍敦睦艦隊染疫事件延燒，國防部在事發當天緊急召回艦隊官兵，卻因地點選擇台中一中商圈等人潮眾多地點，業者生意受影響，表示將向軍方求償，副參謀總長兼執行官徐衍璞表示，此事是他決策，思慮不周願向社會致歉。

他解釋，當時接獲通知需將官兵送達收容中心，由於官兵只能自行抵達或是家人送達，所以在選擇地點時，考慮的是能方便識別的地點，以便人員迅速到達地點後，由軍方後送收容中心。針對台中一中商圈業者求償，國防部法律司司長沈世偉說，訴訟是人民權利，若有提告，國防部會依法辦理。

徐衍璞說，國防部十七日晚上接獲指揮中心通知敦睦艦隊有官兵染疫，隨即要求以最快速度召回所有人到收容中心，也成立由他擔任指揮官的應變中心，所下指令就是，最短時間、最小集合地點到達收容中心。

徐衍璞指出，官兵到集合地點不能搭大眾交通工具，只能自行前往或是家人送達，所以才訂目標能夠識別的地點，以便人員迅速到達地點上車，當天設置十九個集合點、運用卅六輛大巴士，執行四十車次送到簡易收容中心。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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