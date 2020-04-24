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敦睦艦染疫 蘇貞昌盼亡羊補牢

聯合報 / 記者賴于榛蔡晉宇程嘉文／台北報導
敦睦艦官兵染疫，行政院長蘇貞昌表示非常意外、非常痛苦。圖／聯合報系資料照片
敦睦艦官兵染疫，行政院長蘇貞昌表示非常意外、非常痛苦。圖／聯合報系資料照片

敦睦艦隊官兵染疫事隔六天，海軍司令劉志斌昨打破沉默，透過「莒光園地」節目表示，身為海軍司令責無旁貸，要表達最誠摯的歉意，一定會負起最大責任；行政院長蘇貞昌則表示，此事非常意外、非常痛苦，盼調查小組詳查事前相關細節，「痛定思痛、亡羊補牢」。

劉志斌是陳水扁任總統時的上校武官，蔡英文總統任內的首位侍衛長，總統府私菸案爆發後，相關單位調查發現劉任侍衛長期間也曾有「團購私菸」情形，但劉的升遷並未受到影響，短短三年多由少將升到上將。

艦隊染疫事件六天後，海軍司令劉志斌昨終於出面，圖為他三年多前晉任中將授階照。 圖／聯合報系資料照片
艦隊染疫事件六天後，海軍司令劉志斌昨終於出面，圖為他三年多前晉任中將授階照。 圖／聯合報系資料照片

劉志斌昨表示，敦睦支隊在執行任務中，部分官兵感染新冠肺炎，引起社會高度關注，甚至對國軍戰力產生許多質疑和輿論壓力，身為海軍司令要表達最誠摯的歉意，一定負起最大責任，帶領海軍官兵度過難關，維護屬於軍人的榮耀與自信，重拾國人對海軍的信任。

至於後續調查，劉志斌表示，專案調查小組初步報告，暫將高嘉濱中將、陳道輝少將調離現職，是為了後續配合案情的調查，與事實真相的釐清。

劉志斌並指出，中共正大肆宣傳國軍遭受重挫，也期待我國產生戰力的罅隙，但國軍要讓共軍知道，面對敵人威脅，國軍絕不會有絲毫鬆懈，所有的戰備演訓還是維持正常進行，保持最強的戰力和戰備。

蘇貞昌則在行政院會中指出，敦睦艦隊為保國衛民做長程演訓，但防疫確實有許多缺失、沒有到位，所以也特別請政務委員羅秉成，一定要就事前規範、航程時的要求、回報，以及回國後如何下船等每個細節，都要查核清楚。

蘇貞昌說，防疫不到位之處，查核清楚後應立刻補位、立刻做好，國人也才能安心，特別希望國防部完全配合，讓整個作業不要再有任何破口。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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