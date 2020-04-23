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查艦隊疫情 仰賴PCR採檢血清抗體發病日釐清

中央社 / 台北23日電
磐石艦群聚案持續擴大，指揮中心已採檢磐石艦377員血液驗抗體，釐清是否曾受新冠肺炎感染。圖／本報資料照片
磐石艦群聚案持續擴大，指揮中心已採檢磐石艦377員血液驗抗體，釐清是否曾受新冠肺炎感染。圖／本報資料照片

磐石艦群聚案持續擴大，指揮中心已採檢磐石艦377員血液驗抗體，釐清是否曾受新冠肺炎感染。針對康定及岳飛2艦成員，也將於24日起採血。敦睦群聚案要釐清感染源，有待3資料齊備。

中央流行疫情指揮中心為釐清艦隊群聚感染規模及可能的感染源，除了針對3艘艦艇744人做咽喉拭子做PCR檢測，第一次採檢就有21人確診，之後陸續針對曾出現症狀者二採，又新增多人確診，目前已累計29人染疫。

指揮中心也針對可能受感染者抽血檢驗，先對5名在磐石艦上曾發燒但一採陰性者抽血，結果發現有3人都有抗體，意即早被感染。3人之中最早出現症狀者為3月21日，可推測感染源早於此，且3人中有一人後來PCR二採時，又被驗出陽性。

有關磐石艦相關感染時序及感染源，指揮中心發言人莊人祥晚間接受中央社訪問時說，需要PCR檢驗結果、發病日跟病程，並跟確診個案與抗體陽性個案進行調查，透過他們以前可能有的各類症狀加以分析，再加上血液抗體檢查結果等3資料綜合研判。

3艘艦艇成員都會採血驗抗體，釐清是否曾受感染。目前已採完磐石艦共377人血液檢體，昆陽實驗室已有結果，顯示有少數確實驗出抗體；但台大和中研院實驗室結果還沒出來，要等3間實驗室資料齊備才能確定到底多少人曾受感染。

國防部公布的資料顯示，敦睦艦隊中，除磐石艦外，康定艦和岳飛艦也都分別有25人次、16人次就醫；3艘軍艦共有185人就診。

莊人祥說，明天就會針對康定艦和岳飛艦成員抽血採檢，釐清2艦是否也有疫情。

目前敦睦艦群聚案有29人PCR檢驗呈現陽性，也有人PCR陰性但體內有抗體；有人抗體跟檢驗都是陽性。

莊人祥說，有些可能病例可能發病比較早，現在已經驗不出來病毒，只有抗體；但也很奇怪，有些確診個案還沒有抗體，有可能是新感染，也有可能是感染了但不一定會有抗體。世界衛生組織也說，感染不一定會產生抗體，但此類病人不知道比例多寡。

敦睦艦隊案目前的檢疫策略是全員先一採，採檢陰性者若出現症狀，就會二採；在全員解除隔離前還會再採檢一次，意即全員至少會採檢2次，確認都是陰性才會解除隔離。

根據指揮中心統計，在4月21日前，有27人次出現症狀接受二採，其中5人陸續確診；22日後，還有21人次出現症狀，已有15人採檢，都是陰性，另還有6人待採檢。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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