敦睦艦隊官兵家庭接觸者 隔離5天後將全數採檢

敦睦艦隊群聚事件引發關注，為防漏網之魚，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，凡是敦睦艦隊確診者的家庭接觸者，在隔離5天後將全面接受採檢。

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，至今累計29人確診，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前掌握1237名接觸者，其中509人居家隔離、728人自主健康管理。

陳時中下午在記者會中表示，以往確診者的家庭接觸者雖要居家隔離，但只針對有症狀者才會加強採檢，但因此事備受外界矚目，為防漏網之魚，將特別安排在隔離後的5天全面接受採檢。

陳時中說，之所以決定在隔離5天後採檢，主要是新冠肺炎大多在潛伏期的5到7天後發病，因此特別安排隔離5天後採檢，除了可由衛生局安排以救護車前往醫院採檢，也可以自行開車、騎機車前往醫院採檢。