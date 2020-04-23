快訊

敦睦艦隊未普篩誰拍板？國防部：內部綜合評估

敦睦官兵生疫調完成率近百分之百 高市公布新一波足跡點

敦睦艦隊官兵家庭接觸者 隔離5天後將全數採檢

中央社 / 台北23日電

敦睦艦隊群聚事件引發關注，為防漏網之魚，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，凡是敦睦艦隊確診者的家庭接觸者，在隔離5天後將全面接受採檢。

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，至今累計29人確診，根據中央流行疫情指揮中心統計，目前掌握1237名接觸者，其中509人居家隔離、728人自主健康管理。

陳時中下午在記者會中表示，以往確診者的家庭接觸者雖要居家隔離，但只針對有症狀者才會加強採檢，但因此事備受外界矚目，為防漏網之魚，將特別安排在隔離後的5天全面接受採檢。

陳時中說，之所以決定在隔離5天後採檢，主要是新冠肺炎大多在潛伏期的5到7天後發病，因此特別安排隔離5天後採檢，除了可由衛生局安排以救護車前往醫院採檢，也可以自行開車、騎機車前往醫院採檢。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

延伸閱讀

高雄忙疫調、時中速打臉 茫然的是國人們

【重磅快評】陳時中拆韓國瑜的台 能成就自己多少？

軍艦疫情觀察期至30才日過關 陳時中：維持原有步調

高市擬罰拒疫調官兵 陳時中：接觸者無受疫調義務

相關新聞

未普篩誰拍板？國防部：內部綜合評估未與指揮中心討論

敦睦艦隊染疫事件持續延燒，國防部今天舉行記者會說明全案調查進度。針對為何出發前、回程後均未進行普篩，軍醫局長陳建同表示，...

紀錄無發燒 國防部：支隊長記錯了 回報是扁桃腺發炎

敦睦艦隊染疫事件持續延燒，敦睦艦隊支隊長陳道輝昨在立院稱有回報一員發燒情況，但國防部表示並無紀錄，兩者不同調。國防部副部...

熟悉的「國防布」來了 磐石艦真相將永遠塵封？

磐石艦全體人員抽血檢驗抗體結果出爐，有多名官兵體內帶有抗體，代表這一波群聚擴仍潛藏著重大危機。對國人來說，這一顆未爆彈尚未解除，對民進黨政府而言，勢必要往上究責，只不過，這塊「國防布」不太容易揭開。

召回官兵地點惹議 國防部︰思慮不周向社會致歉

海軍敦睦艦隊染疫事件延燒，國防部在事發當天緊急宣布召回召回敦睦艦隊官兵，卻因為地點選擇台中一中商圈等人潮眾多地點，引發爭...

影／敦睦艦隊全員完成疫調 韓國瑜感謝海軍配合

高雄市長韓國瑜今天下午與衛生局長林立人等人共同召開記者會，特別提出高雄市已完成敦睦艦隊331人的疫調 ，已全員完成，沒有...

疫調率完近百分之百！高市再增1例確診 公布新一波足跡點

高雄市政府緊鑼密鼓疫調追查敦睦鑑軍官兵生，期間傳出多人拒絕配合，市長韓國瑜今早祭出開罰手段後，至下午五點為止，僅一例因資...

國防部公布敦睦支隊航跡 最遠接近新加坡

海軍109年敦睦遠航支隊，因為爆出新冠肺炎疫情，引發國人關注。3月15日由唯一訪問國帛琉出發後，4月9日才返抵左營港，因...

影／敦睦艦隊感染源哪來？帛琉已篩檢1、200人皆陰性

敦睦艦隊多人感染新冠肺炎，由於任務期間曾出訪我國友邦帛琉，因此也引發當地政府關切，長期醫療支援帛琉並協助設置檢驗實驗室的...

在12浬外水域操演 敦睦艦隊「機密任務」未登太平島

外傳109年敦睦艦隊自帛琉返航時曾前往南沙太平島，但國安官員今天表示，海軍事前確曾向海巡署申請讓敦睦艦隊登陸東沙島或太平...

台南2磐石艦確診病例再添足跡 去過診所、早餐店

台南市衛生局持續追蹤2名磐石艦確診官兵及實習生足跡，分別為台南市確診第15案及第16案病例，今天下午再公布兩人在本月16...

兩岸直航續限縮、確診再增1例 今日新冠疫情必讀10件事

海軍磐石艦今天再增加一例新冠肺炎確診病例，另外因應疫情實施的「限縮兩岸航空客運直航航線」及「全面禁止旅客來台轉機」，將繼...

直播／敦睦艦染疫官兵再添1例 國防部拿出資料召開記者會說明

敦睦艦隊造成防疫漏洞引發社會關注，國防部今天召開記者會，拿出艦隊遠行時的相關文件檔案，說明事件過程。

熱門新聞

圖表看疫情／新加坡連4天單日確診破千 德國將強制戴口罩

海軍磐石艦染疫 前新江艦長勸告被當耳邊風：一切都晚了

獨／出航26天 海軍敦睦艦隊的「秘密任務」其實是...

揭開台灣醫護床人口比 原來我們禁不起社區大流行

敦睦支隊長陳道輝備詢手機被沒收 李正皓批「公然滅證」

「被不懂海軍的陸軍部長犧牲」前艦隊長替敦睦拔官不平

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。