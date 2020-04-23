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第二批類專機又1國人不適送醫 目前共4人後送就醫採檢

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磐石艦多人發現抗體 可能近期感染或曾經感染

聯合晚報 / 記者簡浩正／台北報導
敦睦艦隊新冠肺炎疫情持續擴大，全員抽血檢驗，有多名官兵體內帶有抗體。圖為敦睦支隊的磐石軍艦緩緩靠港時，船上的官兵揮手致意。 圖／取自軍聞社
敦睦艦隊新冠肺炎疫情持續擴大，全員抽血檢驗，有多名官兵體內帶有抗體。圖為敦睦支隊的磐石軍艦緩緩靠港時，船上的官兵揮手致意。 圖／取自軍聞社

全員檢驗出爐

敦睦艦隊新冠肺炎疫情持續擴大，磐石艦共計已有28名官兵確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心對磐石艦370多人全員抽血檢驗抗體，確認是否曾遭感染。而抽血結果今天出爐，有多名官兵體內帶有抗體。

指揮中心證實

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實此事，他表示，昨天指揮中心已對磐石艦370全員抽血，進行血清抗體檢驗，除原有的28名確診者本身具PCR陽性外，剩下的官兵中，今確認有多人IgM 、IgG抗體呈現陽性，即曾被新冠肺炎病毒感染過。

莊人祥說，血清檢查 IgM 、IgG的臨床意義為，IgM陽性代表 「近期感染」或「正在感染中」；而IgG陽性，則代表之前「曾經感染」過，表示感染時間較長。因此，今天新增的多名血清抗體陽性病例中，部分是最近、近日才感染的患者，另一部分是既往感染者。

針對今天到底有多少名官兵驗出抗體，是否為多人？莊人祥僅表示，確定多人驗出，詳細報告中午送達，會在下午記者會上完整說明。

64接觸者已採檢

另外，對於磐石艦上28名官兵確診新冠肺炎，衛生單位目前已掌握的接觸者需採檢部分，莊人祥說，昨天已有64人採檢，其中40人陰性、24人檢驗中，這24人檢驗結果今出爐，也是陰性。另外，還有三人等待採檢中。

指揮中心表示，本起群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。指揮官陳時中昨日表示，將持續針對個案公共場所活動足跡調查。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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