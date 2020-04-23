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敦睦支隊長陳道輝備詢手機被沒收 李正皓批「公然滅證」

聯合新聞網 / 綜合報導
立法院外交及國防委員會昨安排「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，仍在隔離中的陳道輝透過電話，簡短接受輪值召委呂玉玲（左）的詢問。中央社
立法院外交及國防委員會昨安排「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，仍在隔離中的陳道輝透過電話，簡短接受輪值召委呂玉玲（左）的詢問。中央社

海軍磐石艦隊昨(22)日再增一例新冠肺炎確診個案，讓整起軍艦群聚事件情勢更加劇擴散的隱憂。昨日敦睦艦隊支隊長陳道輝，在接受立院以電話方式備詢，說到激動處還未把話說完，現場包括海軍參謀長敖以智，及海軍司令部副司令梅家樹便把手機立即取走。

國防部長嚴德發昨日上午赴立院報告「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」，會中現場請敦睦支隊長陳道輝少將接受電話備詢，他在電話中原本平和的語氣，在提到家人後一度哽咽，表示願意用生命保證絕無隱瞞疫情，包括海軍在4月14日及15日解散，也是聽命行事。但他的話還沒說完，海軍參謀長敖以智、海軍司令部副司令梅家樹，在電話明顯未結束時便走向主席台把正在通話中的手機拿走，且主席召委呂玉玲亦無當場抗議，令人不解。

陳道輝用參謀長敖以智的手機表示，如果知道已有人感染，一定會遵照國防部的命令立刻返航。「如果知道會感染，我們寧可死在船上，也不可能危害我們本來就應該保護的國人。」召委呂玉玲提及陳道輝已在懲處名單內，陳則表示「那是應該的」，並且說他對不起國人及家人，呂玉玲再問， 船上有五人發燒沒有回報嗎？陳道輝則表示，這是船上專業醫官人士的判斷，均是一般的感冒，才沒回報繼續執行任務。

現場再問人員在左營軍港解散是誰的決定，陳道輝則明白表示「我沒這個權限」，但確實沒按照自己的想法做，「按照命令執行」，讓部長、司令受累感到抱歉，「這是我穿上白軍服30年來最痛苦的時刻」，強調沒有做對不起大家的事。最後在說到自己已隔離了五天時，敖以智便起身往主席台，隨後梅以樹跟上，兩人當場收掉連線的手機，主席呂玉玲則是再三強調「請你保重身體」後結束電話備詢。

劉寶傑昨晚針對此事在政論節目《關鍵時刻》直言，都什麼時候了，這麼大的事情，到底誰該負責，竟還沒有答案，還在官官相護。眼看這兩位國防部的高官在立院備詢時鬼鬼祟祟，一聽陳道輝說「我沒有這個權限，我不能說明」，便衝上前去把麥克風跟手機拿走，讓在場來賓李正皓直批這是「公然滅證」。

網友今(23)日上午在PTT熱議此事，直問為何不讓陳道輝說完，多數網友的看法相當一致，認為如果講出黨或國軍不想聽的怎麼辦，還有人認為這是國軍生態，「說謊說到要公然隱藏」。

敦睦艦隊 陳道輝 國防部 新冠肺炎 疫情 劉寶傑

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