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海軍副司令：沒看到發燒回報紀錄

聯合報 / 記者陳熙文洪哲政／台北報導
國防部長嚴德發（左）、海軍司令部副司令梅家樹（右）昨出席立法院國防委員會。記者潘俊宏／攝影
國防部長嚴德發（左）、海軍司令部副司令梅家樹（右）昨出席立法院國防委員會。記者潘俊宏／攝影

海軍敦睦艦隊官兵染疫，引發後續究責問題。敦睦艦隊支隊長陳道輝昨上午接受國民黨立委呂玉玲電話連線，激動表示他曾回報磐石艦上曾有一人較嚴重發燒，但有四人因症狀輕微，經醫官診斷為感冒未回報。面對質疑，國防部長嚴德發說，經查回報機制確實失靈，原因後續要再調查。

敦睦艦隊包括磐石軍艦、康定艦，及岳飛艦。民進黨立委高嘉瑜昨質詢時，質疑除磐石艦外，康定艦和岳飛艦上在航行期間也有發燒案例。海軍副司令梅家樹坦言，磐石艦的發燒是五位、康定艦的發燒有一位、岳飛艦發燒看診的有二位，不過康定、岳飛二艦發燒案例中經過採檢，目前都是陰性。

高嘉瑜也質疑，支隊長說有回報發燒的案例，既然有回報為什麼沒有立刻返航？國防部在懲處之前有沒有問過支隊長？嚴德發則說，沒有看到回報的紀錄。梅家樹也說，收到的文沒有看到發燒的回報。

民進黨立委王定宇質詢時表示，國防部、海軍司令部與支隊部針對敦睦遠訓都曾頒定肺炎因應實施計畫，制定疫情回報制度，據了解，醫官曾回報艦上官兵發燒狀況，但支隊並未回報，他認為這是疫情擴散主因。梅家樹表示依規定發燒、咳嗽等呼吸道症狀，隔離啟動權，醫官是第一個，再來是艦長，而至支隊長；他證實，這五名曾發燒的官兵，隔離初篩是陰性，但經血液抗體檢測，有三人呈現陽性。

民進黨立委趙天麟也質疑支隊部。梅家樹表示，五人發燒中，支隊部確曾回報其中一例，但醫師診斷判斷都是感冒。但趙天麟質疑，四人發燒未報到底有無涉及隱匿？梅家樹則稱他並非調查人，立委進一步批評質疑：「那你們憑什麼將支隊長調職？」

【記者劉宛琳、洪哲政／台北報導】國防部昨晚發出新聞稿指出，針對敦睦支隊三艘軍艦就診紀錄，依疫情程度，優先就磐石軍艦進行清查即發布新聞稿，隨後再就康定軍艦、岳飛軍艦依序清查，並無所謂隱匿、改口情事。

國防部經清查，原磐石軍艦一四八員，就診次數二二六次外。另康定軍艦共有廿二員，就診次數廿五人次（發燒一、上呼吸道一、頭痛一、腸胃不適三、暈船一、外科十、皮膚六、其他二）；岳飛軍艦共有十五員，就診次數十六人次（發燒二、上呼吸道一、頭痛一、腸胃不適四、外科三、皮膚四、其他一）。以上三艘軍艦共有一八五員就診，就診次數共計二六七人次。

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