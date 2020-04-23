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回報發燒各說各話…陳道輝：有回報 國防部：無紀錄

聯合報 / 記者陳熙文洪哲政／台北報導
海軍敦睦艦隊染疫讓左營軍港附近人心惶惶，國軍昨出動化學兵在軍區外大消毒。 記者劉學聖／攝影
海軍敦睦艦隊染疫讓左營軍港附近人心惶惶，國軍昨出動化學兵在軍區外大消毒。 記者劉學聖／攝影

海軍磐石艦昨天再增一例新冠肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計廿八人染疫。蔡英文總統昨天親上火線，強調作為三軍統帥，國軍的事就是她的責任，並代海軍向國人致歉；蔡總統說，她已要求在最短的時間內釐清真相，待調查釐清責任，絕對不會護短。

陳道輝電話回應：絕未隱瞞疫情

國防部前天公布初步第一波懲處，包括敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將調離現職，接受調查。隔離中的陳道輝昨天透過電話，在立法院外交國防委員會首度公開回應，向全體國人與支隊全員道歉，但也用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情。

但陳道輝也表示，磐石艦航行過程有五人發燒，其中一人狀況較嚴重，曾躺了兩天，所以他有回報，但並未回報其他四人。民進黨立委認為支隊未回報，是疫情擴散主因；國防部長嚴德發表示，經查回報機制確實失靈，原因後續要再調查。

但國防部昨晚表示，經逐一清查支隊遠訓期間每日向艦指部傳送之安全回報表，確認均無任何人員發燒紀錄，「有關陳道輝少將說法，本部將就相關調查資料與當事人進一步釐清」。為使國人了解調查進度，今天起，國防部將每天舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會。

蔡總統親上火線：國軍我的責任

針對敦睦艦隊群聚疫情延燒，蔡總統昨上午臨時在總統府舉行記者會，她表示，國防部已就初步的調查進度和處置向國人說明，嚴德發部長也向她自請處分，「我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任」。

蔡總統表示，海軍這趟任務在防疫上出現這麼大的違失，讓國人承擔疫情風險，「我要致上歉意」；做總統的責任，就是把防疫做好，把疫調做完整，讓國人安心；穩定軍心，維持戰力，讓國軍把保家衛國的工作做好，也是她的責任。

海軍敦睦艦隊染疫事件延燒，昨再增一例確診個案。蔡英文總統親上火線向國人致歉。 （中央社）
海軍敦睦艦隊染疫事件延燒，昨再增一例確診個案。蔡英文總統親上火線向國人致歉。 （中央社）

蔡總統指出，她已經要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，違失造成的防疫漏洞，也要快速補上。她已要求以誠實作為最高原則，國防部也初步檢討出四大缺失，待完整調查清楚、釐清責任後，再進行懲處，她不會護短。她也呼籲，要讓國防部有時間檢討處置。

敦睦任務誰拍板？蔡稱予以尊重

至於敦睦任務出航是誰拍板？嚴德發日前表示，是由他與參謀總長黃曙光一起決定，並在二月十九日總統府例行會議中向總統報告，總統表示「尊重」。蔡總統昨天指出，國防部在例行簡報有提到工作中有一項為敦睦艦隊訓練，「這是國防部長對總統的例行性報告，已經做成的決定，總統應該是予以尊重」。

不過，國民黨立委陳以信質疑，「總統對國防事務哪有所謂尊重？只有裁示。」整件事變海軍的責任，他為國防部感到悲哀。國民黨立委吳斯懷也在臉書直播指出，「『尊重』這兩個字不存在指揮體系的指揮鏈裡，總統知道就等於她拍板。」他建議調閱國防部長與總統的會議逐字稿及批准公文，釐清真相。

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支隊長哽咽：生命保證無隱瞞疫情

國軍敦睦艦隊染疫，隔離中的敦睦艦隊支隊長陳道輝少將昨首度公開回應，他向全體國人與支隊全員道歉，但也用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情。他說，沒有按照自己的想法去做，而是按照命令執行，讓部長、士兵受累，他非常抱歉，「這是我穿上白軍服卅年來最痛苦的時刻」。

敦睦艦隊機密任務赴第三地？ 嚴德發上午說有 下午改口

海軍敦睦艦隊官兵染疫，疑與艦隊執行的機密任務有關。國防部長嚴德發昨上午接受立委質詢時表示，「其他的地方當然有去」，但不方便說明；不過，在蔡英文總統舉行記者會說明後，嚴德發下午又改口：「沒有去其他地方，就是去帛琉」。

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2採轉陽 磐石艦再增1例確診

國內昨新增一例新冠肺炎病例，為廿多歲敦睦艦隊磐石艦男性實習生（案四二六），而他也是疫情爆發以來，少見的雙陽患者，抗體陽性、病毒檢測也是陽姓。該艦已確診廿八名官兵，全艦三百七十多人昨完成抽血檢測，最快今日公布結果，希望透過全艦官兵抗體檢驗情形、就醫紀錄與更詳盡的疫調，找出傳染途徑。

新聞眼／誰下令解散 點不出個人名？

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立院設調閱小組 藍委：總統知道出航 等於拍板

海軍敦睦艦隊染疫，立法院外交及國防委員會昨決議成立調閱小組介入調查。國民黨立委吳斯懷建議調閱國防部長嚴德發與蔡英文總統的會議逐字稿及批准公文，釐清真相。國民黨也要求身為三軍統帥的蔡英文，應該掀開自己所配戴的「國防布」，將真相調查清楚。

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