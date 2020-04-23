回報發燒各說各話…陳道輝：有回報 國防部：無紀錄

海軍磐石艦昨天再增一例新冠肺炎確診個案，為敦睦艦隊實習生，軍艦群聚累計廿八人染疫。蔡英文總統昨天親上火線，強調作為三軍統帥，國軍的事就是她的責任，並代海軍向國人致歉；蔡總統說，她已要求在最短的時間內釐清真相，待調查釐清責任，絕對不會護短。

國防部前天公布初步第一波懲處，包括敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將調離現職，接受調查。隔離中的陳道輝昨天透過電話，在立法院外交國防委員會首度公開回應，向全體國人與支隊全員道歉，但也用生命保證，絕對沒有隱瞞任何疫情。

但陳道輝也表示，磐石艦航行過程有五人發燒，其中一人狀況較嚴重，曾躺了兩天，所以他有回報，但並未回報其他四人。民進黨立委認為支隊未回報，是疫情擴散主因；國防部長嚴德發表示，經查回報機制確實失靈，原因後續要再調查。

但國防部昨晚表示，經逐一清查支隊遠訓期間每日向艦指部傳送之安全回報表，確認均無任何人員發燒紀錄，「有關陳道輝少將說法，本部將就相關調查資料與當事人進一步釐清」。為使國人了解調查進度，今天起，國防部將每天舉行「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會。

蔡總統親上火線：國軍我的責任

針對敦睦艦隊群聚疫情延燒，蔡總統昨上午臨時在總統府舉行記者會，她表示，國防部已就初步的調查進度和處置向國人說明，嚴德發部長也向她自請處分，「我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任」。

蔡總統表示，海軍這趟任務在防疫上出現這麼大的違失，讓國人承擔疫情風險，「我要致上歉意」；做總統的責任，就是把防疫做好，把疫調做完整，讓國人安心；穩定軍心，維持戰力，讓國軍把保家衛國的工作做好，也是她的責任。

海軍敦睦艦隊染疫事件延燒，昨再增一例確診個案。蔡英文總統親上火線向國人致歉。 （中央社）

蔡總統指出，她已經要求國防部不僅要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，違失造成的防疫漏洞，也要快速補上。她已要求以誠實作為最高原則，國防部也初步檢討出四大缺失，待完整調查清楚、釐清責任後，再進行懲處，她不會護短。她也呼籲，要讓國防部有時間檢討處置。

敦睦任務誰拍板？蔡稱予以尊重

至於敦睦任務出航是誰拍板？嚴德發日前表示，是由他與參謀總長黃曙光一起決定，並在二月十九日總統府例行會議中向總統報告，總統表示「尊重」。蔡總統昨天指出，國防部在例行簡報有提到工作中有一項為敦睦艦隊訓練，「這是國防部長對總統的例行性報告，已經做成的決定，總統應該是予以尊重」。

不過，國民黨立委陳以信質疑，「總統對國防事務哪有所謂尊重？只有裁示。」整件事變海軍的責任，他為國防部感到悲哀。國民黨立委吳斯懷也在臉書直播指出，「『尊重』這兩個字不存在指揮體系的指揮鏈裡，總統知道就等於她拍板。」他建議調閱國防部長與總統的會議逐字稿及批准公文，釐清真相。