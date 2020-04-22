染疫實習生「驚恐暴哭」 謝震武痛斥：都是帶頭者造成的

敦睦艦隊磐石艦疫情再擴大，中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1例新冠肺炎病例，為20多歲男性，於敦睦艦隊磐石艦實習。資深媒體人邱明玉昨日在政論節目《新聞面對面》爆料收到海軍家眷朋友發給她的訊息，說在艦上染疫的海軍實習生打給同學時因壓力過大驚恐暴哭，主持人謝震武聽完後相當氣憤，痛批「這場防疫戰會打贏打輸，都是因為帶頭的！」

邱明玉表示，她有個朋友是海軍的家眷，21日上午對方傳了一個簡訊給她，告訴邱明玉現在船上染疫的這些實習生打電話給同學都非常驚恐，「你看一個20幾歲的大男生都還在哭，他們哭的第一個原因當然是擔心自己的健康，第二個他們心理壓力非常大，現在似乎好像全台灣的人把他們當作一個疫情的破口，台灣零確診就是你們這些人破壞了台灣的疫情，大家陷入人心惶惶。」邱明玉認為這些輿論，都將實習生壓得喘不過氣。

主持人謝震武聽後，呼籲民眾不要責怪這次的3艘艦、700多位官兵，因為此事件跟他們一點關係都沒有，他更強調，對於已經染病的人來說，非常需要外界的支持。除了心疼實習生飽受批評之外，謝震武也痛批「這場防疫戰會打贏打輸，都是因為帶頭的！我要問的就是哪幾個帶頭的造成這樣的結果？」