海軍磐石艦染疫 前新江艦長勸告被當耳邊風：一切都晚了

海軍敦睦艦隊磐石艦訪帛琉返國後部分官兵確診染新冠肺炎，外界注意到我駐帛琉大使館發布影像中，官兵在帛琉從事訪問活動時未戴口罩，批評海軍防疫不力，國防部今（22）日出示影像，強調除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，其他如文化參訪旅遊等全程都配戴口罩。前海軍新江艦長呂禮詩表示，他曾善意的勸告軍方高層提供照片，沒想到卻被當做耳邊風、甚至打臉，結果地方疫調反證他是對的「第一時間過了，一切都晚了！」

針對海軍疫情，前海軍新江艦長呂禮詩今日在臉書發文表示，在事發的第一時間，他就看過敦睦艦隊官兵訪帛琉戴上口罩的照片，但涉及個人肖像權及國軍對於機密的認定，無法提供，而他接受媒體訪問時，也一再的呼籲國防部及海軍司令部提供這些照片，讓國人知道敦睦支隊除了在戶外的官方訪問、表演及球類友誼賽之外，都是有戴口罩的。

呂禮詩指出，在敦睦支隊確診爆發前，國內已多天無新增病例，卻沒想到破口竟出現在軍紀嚴明的國軍，他強調，軍方高層將他善意的勸告當做耳邊風、甚至打臉，結果地方疫調反證他是對的，對此他感嘆，整個社會的不諒解、就是這樣形成的。

國防部表示，海軍敦睦艦隊康定艦靠泊帛琉期間，艦上因考量疫情影響，已取消當地民眾艦艇參訪，僅於碼頭舉行歡迎式、拜會總統、軍威表演、友誼壘球賽及聯合升旗典禮等官式活動；敦訪行程均採分批、分地暨團進團出方式實施。另考量當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，其他全程均配戴口罩。