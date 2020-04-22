海軍敦睦支隊官兵左營進出 化學兵擴大消毒

海軍敦睦支隊磐石艦確診新冠肺炎累計27例，支隊官兵744人由海軍左營基地進出，高市府今天申請國軍化學兵協助，在左營基地周邊鄰里巷道擴大消毒。

根據統計，磐石艦確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）累計27例，其中11例在高雄，確診者在高雄趴趴走，累計造訪的足跡點共有34處。

為防範支隊官兵共744人由海軍左營基地進出發生防疫破口，高市府申請國軍化學兵協助，並由高雄市長韓國瑜在左營區世運主場館前舉行大消毒誓師大會，隨即由化學兵在左營區鄰里巷道穿梭噴藥消毒。

化學兵約10人一組，穿上防護衣、手套及護目鏡，兵分多路背上約30公斤的噴藥機等裝備徒步消毒，連水溝、人行道縫隙都不放過，國軍大型噴藥車也沿著海軍軍官學校附近馬路和社區外圍沿街噴藥，引起居民關注。

與海軍左營基地緊鄰的左營區莒光里民眾指出，有海軍官兵和軍校生在附近租屋，做為休假和收假更換軍服或便服的處所，相關單位應注意防疫。

韓國瑜主持大消毒誓師大會時表示，高雄有2大敵人，分別是看不見的病毒和不容易看見的登革熱病媒蚊，他盼中央跟地方聯手防疫，不要互相批判和指責。

韓國瑜說，高雄的新冠肺炎本土病例原本是零確診，不料敦睦艦隊疫情，導致高雄淪為風險最高的城市，造成市民恐慌。但他無意苛責海軍官兵，因為軍民一家，大家都是一家人，呼籲中央、地方、軍方及市民團結防疫，不要互相批判指責。

高市府隨後於鳳山行政中心召開臨時記者會，由韓國瑜說明疫情最新疫調進度，他說，原本拒絕疫調的敦睦支隊官兵和學生有92人，至昨晚8時剩58人，沒接聽電話的也降至55人，他認為是比較可喜的現象。

韓國瑜表示，至昨晚8時，敦睦支隊確診個案高雄11例，匡列居家隔離203人、自主健康管理人員2919人，今天再公布新增第5波共5處確診個案足跡點，即刻通知業者展開消毒工作。

高市府衛生局今天公布的第5波確診者足跡點，包括阿珠熱炒海鮮（左營區4/15 19:00~4/16 0:00），野饌烤肉店（新興區4/15 20:00~23:30）、瑪秀餐酒館（鼓山區4/15 23:30~4/16 3:00）、小港戶政事務所（小港區4/16 14:30~15:00）、大魯閣草衙道（前鎮區4/1520:27~21:44），要求即刻停業與消毒。