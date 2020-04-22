身為三軍統帥蔡致歉 決不護短要調查

「我是三軍統帥，國軍的事就是我的事、就是我的責任。...海軍這趟任務在防疫上出現這麼大的違失，讓國人因此承擔疫情風險，我要致上我的歉意。」蔡英文總統在22日上午的臨時記者會中如此陳述，並表示絕不會護短。但針對本報提問致歉是有哪裡監督不周？如果事情重來，會怎麼防止？總統並沒明確答覆。

總統致詞時說，海軍敦睦艦隊官兵的感染事件，引起了社會高度關注，國防部也在昨天就初步的調查進度和處置向國人說明，部長也向她自請處分。總統說：「我是三軍統帥，國軍的事，就是我的事，就是我的責任。國軍平常捍衛國家很用心，在支援防疫工作上也做了很多事，但海軍這趟任務在防疫上出現這麼大的違失，讓國人因此承擔疫情風險，我要致上我的歉意。」

蔡總統也說，做總統的責任，就是把防疫做好，讓疫調可以做完整，讓國人安心；穩定軍心，維持戰力，讓國軍把保家衛國的工作做好，也是她的責任。這次的違失，她已經要求國防部要在最短時間內釐清真相、改正錯誤，這次違失造成的防疫漏洞，也要快速補上，讓國人可以安心。

蔡總統說，現在國內外疫情緊急，海軍在防疫上出了疏漏，她已經要求以誠實作為最高原則，國防部昨天也檢討四大缺失，這只是初步，完整調查清楚後，她絕對不會護短。

總統也要求國軍堅守崗位，也請國人繼續給予國軍支持與鼓勵，並且讓國防部有時間檢討處置。國家安全和防疫工作都是重中之重，政府團隊繼續努力，也要謝謝全民的合作，我們一起加油。

本報記者在提問中，問總統向人民致歉，是因為自己有哪裡監督不周？如果事情重新發生，會怎麼防止？總統並沒明確答覆。總統只說這件事情因為總統是三軍統帥，要對國軍負責任，那實際的軍事、軍務，在國軍各級單位都有分層級進行處理，每一次發生問題的時候，都讓我們檢討在制度上、執行上有什麼缺失，讓整個制度能夠更為精進。

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