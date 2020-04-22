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士兵發燒有無回報 支隊長陳道輝：僅回報1人

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
呂玉玲追問：「在下船之後，誰決定可以就地解散無須隔離？」陳道輝回應，他只是奉令執行。(Photo by 影片截圖)
呂玉玲追問：「在下船之後，誰決定可以就地解散無須隔離？」陳道輝回應，他只是奉令執行。(Photo by 影片截圖)

磐石號究竟有無回報艦上有人發燒？立法院22日進行磐石艦染疫案的專案報告，在國民黨立委呂玉玲的聯繫下，敦睦支隊長陳道輝願意接受立委的視訊質詢，陳道輝表示，艦上發燒的5人，經醫官的判斷為感冒，唯1人症狀比較嚴重有回報艦指部，但被問到誰決定下艦之後無須隔離時，陳道輝則不願回應。

視訊詢答為公審？

委員會開始之初，藍綠立委針對是否可以進行視訊詢答一事爭執不休，現場氣氛火爆。國民黨立委、輪值主席呂玉玲強調，視訊詢答是為了保障當事人權益，跟指揮中心發言人莊人祥確認過可以，國防部也予以同意。民進黨立委羅致政則反對立院公審的行為，提出《傳染病防治法》第11條「非經本人同意，不得錄音、錄影」，否則社會將出現獵巫、肉搜的現象。

「當事人是官員本該接受備詢！」國民黨團總召林為洲表示，只要遵照指揮中心時間不要太長的指示。疾管署長周志浩則解釋，根據《傳染病防治法》第11條，視訊詢答還是要取得當事人同意，否則在如此大的社會壓力之下，對當事人的身心不見得好。

支隊長：有回報

本來海軍司令參謀長敖以智表示，這兩天以電話聯繫隔離的軍官，都不願意接受視訊詢答，但呂玉玲將近11點時表示，已連絡上敦睦支隊長陳道輝，也願意接受詢答。陳道輝一開始即表達對國人的歉意，並以生命保證自己絕對沒有隱瞞疫情。

呂玉玲詢問「發燒的5人是否有回報艦指部？」陳道輝表示，醫官回報的結果都是一般感冒，且在細心治療下已逐漸好轉，「只有1人症狀比較嚴重有回報」，當時他曾要求X光檢測，但醫官判斷症狀輕微不需要。陳道輝也指出，在艦上並沒有收到增加「嗅味覺異常」通報項目的消息。

呂玉玲追問：「在下船之後，誰決定可以就地解散無須隔離？」陳道輝回應，他只是奉令執行，在呂玉玲的逼問下，陳道輝僅表示無法說明。陳道輝在視訊詢答的過程中語氣激動，並透露自己隔離5天都睡不著覺。呂玉玲提及陳道輝也在國防部的懲處名單中，陳道輝回答「這是應該的」。

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敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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