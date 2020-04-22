最想看誰質詢國防部長？網友齊推昔日戰神

正當台灣歡慶新冠肺炎「0確診」重現，不料竟爆出磐石艦群聚感染事件，截至目前艦上感染人數已達27人。而昨日下午2點記者會，國防部理應派人出席說明疫情，卻不見人影。有網友因此詢問，「現在最想讓誰來質詢國防部長」，留言幾乎一面倒傾向昔日立院戰神黃國昌。

有網友在PTT上發文，指出「國防部今天連派個人來防疫記者會都懶」，認為高層並沒有認真看待此次磐石艦疫情，希望能有個兇一點的人來「拉正」他們，便詢問大家最想看誰大戰國防部長。

留言異口同聲大推黃國昌，「上去被質詢的可能要包尿布」、「一定罵到整個國防部屋頂爆掉」，過往質詢砲火猛烈讓網友斷定「肯定把對方釘在牆上」。也有人感嘆台灣藍綠思維依舊太嚴重，「誰能有國昌那樣的質詢力，能混就混」、「黃國昌那種質詢詳細度竟然沒選上」。

先前黃國昌就曾質詢前國防部長馮世寬，針對獵雷艦進度連兩問「完成了多少？」、「不知道就說不知道」，馮世寬一開始僅說按照合約履行，黃國昌不滿意再問一次「完成了多少？」才讓馮世寬改口自己並不清楚詳細數字。這般火力讓網友哀號「已經不可能了」。