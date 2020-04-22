嚴德發率將領鞠躬道歉 副部長率先抬頭「尷尬12秒」 網：沒set好啦
影片中6分55秒可見，國防部長嚴德發昨率高階將領鞠躬道歉，其中副部長與身旁的法律事務司司長只鞠躬一下就率先抬頭。
海軍敦睦艦隊盤石艦昨（21）日再增3例確診新冠肺炎，累計27例確診，國防部長嚴德發昨率高階將領鞠躬道歉，其中副部長與身旁的法律事務司司長只鞠躬一下就率先抬頭，卻看到一旁的長官還在鞠躬，因此尷尬了整整12秒。
國防部長昨日率高階將領鞠躬道歉，過程中因副部長張哲平及法務事務司司長沈世偉卻率先抬頭，卻看到隔了一個發言台的長官們還在鞠躬，彎下去也不是、站起來也不是，只能呆站著12秒，相當尷尬。
影片曝光後，有網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文詢問「軍中鞠躬到底應該要多久？」，引起許多網友討論，「沒Set好啦」、「至少先講好默數機下」、「一般都要用餘光瞄旁邊，但是被發言台擋住了XD」、「記者會的亮點」、「將軍都叫別人道歉…人生第一次道歉啦」、「這個畫面真的好笑哈哈哈哈」、「平常都是別人對他們彎腰，不錯惹」、「尷尬到爆，這麼瞎的開頭」。
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