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盧秀燕怒轟軍方：不顧師生曝險

聯合報 / 記者陳秋雲蔡佩芳洪哲政鄭維真／連線報導
國防部召回艦隊官兵隔離檢疫，集合地點選在台中一中，引發爭議。記者黃仲裕／攝影
國防部召回艦隊官兵隔離檢疫，集合地點選在台中一中，引發爭議。記者黃仲裕／攝影

國防部十八日召回磐石艦官兵，選在人潮密集台中一中圍牆外集合，因其中三人發燒而召三輛救護車進校園接人，台中市長盧秀燕昨天怒批，軍方不顧師生曝險逕闖校園，防疫觀念比老師差，如何保家衛國？台南市長黃偉哲也不滿軍方處理，怒轟「磐石艦出的包真的是罄竹難書！」

盧秀燕指出，防疫救護車只告訴警衛「有接人任務」，事先完全沒有協調，也未告知市府或校方，不顧校園安全，非常不禮貌也不妥適。她說，軍方防疫人員全副防備穿好穿滿，一中師生完全不知情，暴露在可能感染的風險。

民進黨台中市立委黃國書、張廖萬堅、何欣純也批，國防部讓高風險官兵前往校園，完全不顧學生安全，引發學生家長大舉抗議；台中一中鄰近繁華商圈，選在該處讓官兵集合，且讓卅多名官兵同車，是否符合安全檢疫標準也讓人質疑。

海軍司令部解釋，希望以最短時間、最少集結人數迅速完成集合，由於事出緊急又逢周末假日，事先未取得校方或教育主管機關同意，處理過程有欠周延，造成學校及社會困擾表達歉意，會檢討。

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