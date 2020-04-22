磐石艦增3例 全二採陰轉陽 陳時中憂心

敦睦艦隊疫情再擴大，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增三例新冠肺炎確診個案，均為磐石艦官兵生，三人在艦上就有症狀，但第一採檢均為陰性，直到二採才確診，指揮中心昨起替全艦三三七人抽血檢驗，釐清感染規模。

磐石艦累計廿七人確診，指揮中心指揮官陳時中相當憂心確診個案的接觸者，他說，隨疫調深入當然會有變化，但希望變化越少越好，現在匡列七百多人，都在管制範圍內，較擔憂的是外界接觸者。

中央疫情指揮中心昨天公布磐石艦再有二男、一女等三人確診，案四二三與案三九六、三九七同一艙間，三月卅日嗅味覺異常，四月十八日召回集中檢疫時，自覺有症狀主動就醫，案四二四及案四二五分別在四月五日、三月廿三日出現症狀，三人均在集中檢疫所隔離採檢。

指揮中心指揮官陳時中表示，昨天確診三人都是一採陰性、二採才確診，「面對新冠肺炎病毒多樣性與多變性，我們會把能做的事情都做完全。」除了採血驗抗體外，敦睦艦隊全員集中檢疫期間，如有任何症狀就再次採檢，隔離十四天期滿仍需再次採檢，陰性才能解除隔離。

指揮中心昨持續發布確定者活動足跡調查，衛生單位掌握三百四十九名接觸者，其中一百八十七人為居家隔離對象，一百六十二人為自主健康管理對象。

磐石艦確診者越來越多，足跡遍全台十多縣市，下周五正逢五一連假，地方政府呼籲中央盡快公布是否正常放假或需調整防疫措施。副指揮官陳宗彥表示，已啟動夜市、市場、商圈、風景區等人流規畫，停車場五成的流量管制持續推動，將根據實際人流去追蹤和了解。