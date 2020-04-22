嚴德發痛斥海軍「通報、檢疫、管理不實 規畫不足」

國防部昨晚舉行記者會，國防部長嚴德發就「海軍敦睦支隊初步調查結果」披露，敦睦艦隊支隊部在來回帛琉航程中，未將有官兵出現發燒的狀況依規定回報岸上艦隊指揮部，而艦隊返台後，軍醫聯檢小組又未確實檢視人員就醫紀錄。

嚴德發表示，經國防部初步調查，磐石艦官兵染疫，部隊涉四大缺失，包括：第一、疫情通報不落實；第二、艦隊返台後軍醫聯合檢查小組未落實實質檢疫；第三、任務執行期間，官士兵防疫管理不夠確實；第四、海軍之前相關防疫措施規畫不足。

他表示，根據防疫計畫，為落實疫情通報，敦睦艦隊在航行期間，艦上醫官每天都要向支隊長匯報官兵就醫的狀況，支隊長必須向岸上的艦隊指揮部逐級回報。但國防部調查從三月六日、三月廿一日、廿三日、廿六日以及四月一日，有五起官兵出現發燒症狀的案例，但支隊長並未按照規定通報發燒情形，明顯有通報不確實的「不適宜」。

嚴德發進一步指出，軍醫聯檢小組也沒有落實艦隊實質的檢疫。敦睦艦隊在四月九日返抵左營港後，四月十四日上午聯檢小組就到各艦實施入境檢疫，入境檢疫完成後，人員開始休假，依規定檢查項目除全艦人員體溫量測，支隊隊員入境健康聲明書，體溫健康狀況的紀錄表外，還包括航行期間人員就醫紀錄。但聯檢人員卻沒有確實檢視相關人員在航行期間的就醫紀錄，因此未發現確有人員曾經出現發燒、上呼吸道感染、嗅覺異常等新冠肺炎的症狀，顯然聯檢小組沒有落實實質檢疫工作。

嚴德發同時披露，四月三日中央流行疫情指揮中心曾下達通報，將嗅覺異常列為新冠肺炎重要症狀，但在初步調查報告裡，艦隊指揮部直至四月九日才將訊息通知到敦睦艦隊，而四月九日後又未針對此節作好把關，必須列入檢討。

此外，根據外交部送達立法院的報告，在拜會帛國總統等正式場合，並未強制要求全體官兵戴口罩。嚴德發表示，敦睦艦隊在任務執行期間，官士兵防疫管理不確實，部分官兵並沒有全程配戴口罩，也未及保持安全距離，防疫的管理未盡落實。