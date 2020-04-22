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蔡總統：不隱匿疫情 國軍應勇敢面對

聯合報 / 記者陳熙文賴于榛／台北報導
磐石艦爆發疫情，蔡總統昨晚表示，本案應持續調查，會懲處相關人員。 圖／聯合報系資料照片
磐石艦爆發疫情，蔡總統昨晚表示，本案應持續調查，會懲處相關人員。 圖／聯合報系資料照片

針對磐石艦爆發疫情，蔡英文總統昨晚在國防部記者會後表示，本案應持續調查，釐清問題癥結，並將調查的階段結果隨時向社會說明，待完整調查後進行相關人員的懲處。

她強調，該坦承的絕不隱匿，該負責的絕不逃避，勇敢面對，才是國軍本色；調查和檢討，只是一個開端，國防部長嚴德發更重要的任務，是徹底改變導致這次缺失的根本問題。

蔡總統說，面對疫情擴散的風險，她要求本案所有相關人員，務必配合疫情指揮中心的疫調及國防部專案小組的調查，不得有所隱瞞。對於接受疫調的相關人員，她也請社會給予當事人空間，尊重他們的隱私。

敦睦艦隊染疫風波延燒，國軍口罩發放也被平面媒體爆料不確實，行政院發言人Kolas Yotaka表示，國防部在事發後啟動調查，行政院立場同樣希望國防部誠實以對，且嚴德發部長必須要了解全局，釐清全貌，向總統、院長及全民說明。

Kolas說，國防部也正進行調查，對於敦睦艦出海、執行任務到回台上岸檢疫情形、配發口罩等情形，行政院當然是不希望防疫有破口，請國防部要查明真相、釐清狀況。

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