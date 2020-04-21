染疫士兵 高市足跡增5處

小港郵局消毒 暫停營業14天

敦睦艦隊確診者足跡包含高雄小港郵局，市府要求小港郵局20日暫停一天做環境清潔消毒，高雄郵局昨晚決定自4月20日起至5月3日暫停營業14天，讓員工放心、民眾安心。

受疫情波及，台南北門遊客中心暫停服務，幾乎見不到遊客。記者吳淑玲／攝影 高雄市衛生局長林立人表示，這9人都是確診個案的接觸者，其中去過瑞豐夜市的2人、義大商城有4人、好市多大順店1人、中正一路某教室1人、新光三越左營店1人。這5處昨天都還不能對外營業。

林立人表示，這9人確診個案的接觸者，都是在主動疫調過程中發現的，都已採檢，在未排除感染疑慮前，都先個別收治在專責醫院。檢驗結果今或明天會出來，會盡快公布，並進行後續防疫作為。

台南北門南鯤鯓代天府昨天不見參拜人潮，供桌上供品冷冷清清。記者吳淑玲／攝影 南鯤鯓代天府一年進香遊客有上千萬人次，平日參拜民眾及遊客也有上千人，但昨天人數寥寥可數，攤販及賣金紙乏人問津，冷清場面是從未有過的情況。代天府總幹事侯賢遜表示，前天的警報如重雷，大家剉著等，不怪這位士兵，來參拜也是對王爺的信仰。

台南北門遊客中心「錢來也雜貨店」決定店休5天。記者吳淑玲／攝影

台南北門、南鯤鯓等地 遊客銳減

確診官兵到過台南市北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店等，昨天園區幾乎見不到遊客，北門遊客中心尚未開放，「錢來也雜貨店」店休5天。

高雄市衛生局昨天又公布第四波高風險場域，分別是：楠梓區小蒙牛楠梓家樂福店、大樹區佛光山萬壽園、仁武區全聯福利中心八德店、鼓山區酷帽子餐酒館、三民區呷尚寶高雄北平店、鳳山區伊麗莎白撞球休閒運動館，以上6處昨天都先配合閉館，進行疫調、清消及員工健康監測。