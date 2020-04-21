聽新聞
test
0:00 / 0:00
確診兵摩鐵待5小時！ 陳時中一句話讓網紅大讚：格局好大
中央流行疫情指揮中心21日公布國內新增3例確診個案，敦睦艦隊確診數累計27人，經過疫調發現，有高雄確診官兵下艦後直奔汽車旅館5小時，引發熱議。網紅丹妮婊姐針對指揮官陳時中回應官兵上摩鐵一事，大讚「格局真的好大」。
高雄市衛生局20日公布14處足跡進行疫調，發現有官兵下艦後，直奔高雄楠梓區某家汽車旅館，一待就是5小時。對此，有記者詢問公布官兵上旅館是否涉及侵犯隱私？陳時中則回應「在我們認為可以公布的範圍，然後長的時間，我們來公布」。
針對此事，網紅丹妮婊姐也在粉絲專頁上發表看法，她直言「也就是，陳時中覺得，摩鐵約炮沒什麼。怎辦，我更愛陳時中了！他格局好大，眉頭完全沒皺，是一個開明的長輩。約炮而已，大家不要大驚小怪好嗎」。
另外，據傳有確診官兵因為被公布進入摩鐵，導致心理有陰影，丹妮婊姐表示「因為防疫迫在眉梢，不消毒房間傳給別人不就完蛋惹」，丹妮婊姐直言，不必覺得內心有陰影，「跟你進行特定活動的那位女性陰影面積才大吧，跟下一個住進去的，還有打掃房間的阿姨，你還排在他們後面啦」。
丹妮婊姐最後呼籲網友，政府很努力守住台灣，希望大家盡量待在家中，減少外出行動。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言