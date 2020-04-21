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中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

高市稱磐石艦員拒疫調 陳時中：表明身分會配合

中央社 / 台北21日電

高雄市指磐石艦案有92人拒絕疫調。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，疫調是地方職權，但有請檢疫所勿在沒確認疫調人員身分下回答問題，已與高雄市政府溝通。

敦睦艦隊群聚案持續擴大，目前累計27人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。但高雄市政府展開疫調，有92名官兵以「未接獲上級指示，拒絕配合」，市府將發文要求海軍配合，仍違者要依法開罰。

陳時中下午在記者會表示，執行公務行為要相關公權力執行，高雄市遇到做疫調但軍中沒配合的狀況，他已與高雄市溝通。疫調的話應由執行疫調的公務人員去，檢疫所人員就會配合。

陳時中說，20日有跟檢疫所下過命令，不要在電話中沒有確認疫調人員身分下就回答問題，以免延伸個資洩漏或個資遭不當運用的可能。

陳時中表示，高雄是為了防疫、想了解疫情而疫調，「我們也不反對」，疫調是地方法定職權，但若能表明身分、親自去，會請檢疫所配合。

陳時中20日在記者會特別提醒，有人假借疫調人員名義打電話向艦隊官兵詢問，不知道是出於好奇還是特殊狀況，但冒充疫調人員有刑責，如果違法蒐集個人資料，還要負民事責任，呼籲大家不要過於好奇而觸法。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 陳時中

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