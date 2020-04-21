磐石艦確診者新增6足跡點 高市展開清潔消毒

高市府今天再公布磐石艦確診者新增6處足跡點，衛生局和環保局展開清潔消毒作業，業者接獲通報後也配合關閉場域全面清消，雖然蒙受營業損失，但強調待檢驗通過才會再營業。

磐石艦新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者高雄市有9人，高市府再公布6處足跡點，分別為小蒙牛楠梓家樂福店（楠梓區）、佛光山萬壽園（大樹區）、全聯福利中心仁武八德店（仁武區）、酷帽子餐酒館（鼓山區）、呷尚寶高雄北平店（三民區）和伊麗莎白撞球休閒運動館（鳳山區）。

高市府衛生局和環保局表示，針對6處足跡點擬定清消計畫，並通知相關業者先暫停營業配合，自今天下午1時30分起陸續執行清消作業。

家樂福高雄鼎山店曾因磐石艦染疫者至賣場消費，於19日緊急臨時停業進行清消，今天上午重新開門營業，不料中午又再接獲高市府通知家樂福楠梓店也要清消。

家樂福南區公關經理陳依芳表示，是因磐石艦確診者到家樂福楠梓店營業場域中的一處據點消費，家樂福採高規格防疫，接獲高市府通知後即全部楠梓店營業場域暫停營業，配合環保局人員清消，會待檢驗通過合格後才會再恢復營業。

環保局清潔隊人員也到鼓山區酷帽子餐酒館周邊進行清消，店家暫停營業，有民眾表示，上午看到相關訊息嚇一跳，她就住在附近，當然會關切。

高市府衛生局和環保局也通知其他場域閉場進行清消作業，呼籲業者要配合確實做好防疫工作，已有業者中午接獲通知後即暫停營業，由賣場工作人員配合清消和員工健康監測。

另外，高市府衛生局長林立人指出，第一、二波公告21處確診個案活動場域已全數清消及疫調完成，其中5處、9人有疑似症狀，要繼續閉館到檢驗結果出爐，除5家業者之外，其餘16處今天起可以開始營業。

對此，新光三越高雄左營店公關人員柯俐安表示，全力配合高市府防疫，新光三越左營店今天再休館一天。好市多副總經理王友玫表示，好市多和高市府保持順暢的溝通管道，並配合防疫工作。

這波磐石艦群聚疫情是高市防疫來最嚴峻時刻，衛生局呼籲市民齊心持續配合防疫政策，並落實新禮貌運動、擴大社交距離，並避免搭乘大眾運輸交通工具及進出人潮擁擠場所，如果有發燒、咳嗽等不適症狀，主動通報衛生單位並就醫。