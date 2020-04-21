快訊

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

敦睦艦隊添3人染疫 船上就發病二採才陽性

中央社 / 台北21日電

疫情指揮中心今天宣布，敦睦艦隊群聚再添3人染疫，全為磐石艦的實習生和軍人。3人在艦上都有出現症狀，但一採都是陰性，經二採才確診。

中央流行疫情指揮中心下午公布，國內新增3例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例（案423至425），為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊（磐石艦）實習生及軍人。

指揮中心指揮官陳時中表示，案423為20多歲男性實習生，在3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性軍人，約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

案425為20多歲男性軍人，3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

陳時中說，軍艦是高風險環境，也可看出病毒和疾病相當多樣性，會採取比較嚴謹標準，全數一採後，相關有症狀者會進行二採，或是針對有法定傳染病通報者一律二採，檢疫隔離期間，任何有症狀者會立即採檢，解除檢疫前還會再採檢。今天上午也已開始抽血驗抗體，會優先採磐石艦成員。

敦睦群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。

指揮中心將持續針對個案下船後的公共場所活動足跡調查並公布上網（網址：https://bit.ly/2xyUgs3），再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

延伸閱讀

口罩實名制3.0 22日上路 超商預購、付款一次完成

【重磅快評】敦睦艦官兵拒高雄疫調 軍方打了大折扣

SOP太嚴 陳時中：軍中下情難上達

蔡總統對國防部下達防疫最高原則 誠實以對

相關新聞

準備報告無法出席疫情記者會？ 藍委抓包國防部「雙重說謊」

敦睦艦隊爆新冠肺炎群聚感染，立院國防委員會明安排專案報告。但召委呂玉玲原要與國防部下午先溝通議事流程，國防部卻以出席疫情...

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

國軍敦睦艦隊磐石艦再添三名確診病例，總數達到27人，其中一名家住台南的官兵，15日下船返回台南後，陸續前往南紡購物中心及...

病毒怎跑到軍艦上？ 陳時中：片段訊息判斷感染源有風險

海軍敦睦艦隊27人新冠肺炎確診，到底在哪裡、怎麼感染的，大家都很關心。帛琉衛生部長羅伯茲也表示，艦上病毒來自該地的機率低...

71人就診一夜暴增成148人 陳時中這樣說

針對敦睦艦隊新冠肺炎感染事件，國防部初步僅尋獲70人，71人次的就診紀錄，昨天深夜臨時改變數據，磐石艦就診人數增加至14...

影／磐石艦感染爆部會不「順時中」？ 陳時中：有點傷心

海軍敦睦支隊磐石軍艦27人確診新冠肺炎，這次政府防疫出紕漏，顯示即使指揮中心一級開設，但有些部會不一定聽指揮中心，針對指...

與染疫官兵打球 成大籃球校隊7員居家隔離

國軍敦睦艦隊群聚感染病例再添一人，患者在17日當天與三名朋友一起到成大光復校區籃球場打球，成大今天表示，由於當時曾與7名...

電訪疫調引疑慮？高市：多縣市用電訪 請協助人力

高雄市長韓國瑜今天一連開兩場防疫緊急記者會，針對中央流行疫情指揮中心指電訪疫調恐引個資疑慮？高雄市府團隊強調，多縣市政府...

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有27名官兵（案396-398、400-420、423-425）確診新冠肺炎，掀起社會大眾關注，各縣市也陸續公布確診個案的足跡...

敦睦艦隊染疫事件 今晚可能公布初步調查結果

海軍109年敦睦遠航支隊返國，卻鬧出旗艦「磐石」號官兵集體感染新冠病毒，而且放假返鄉，導致防疫出現破口的嚴重風波。不僅在...

軍方不配合疫調？韓國瑜盼其他集中檢疫所縣市給予協助

高雄市長韓國瑜今天指有92名官兵生拒絕配合疫調，中央流行疫情指揮官陳時中表示，「有跟高雄市溝通，原本衛生單位要依相關法規...

影／國軍靠山？吳斯懷轟蔡英文切割 要三軍統帥踹共

海軍敦睦艦隊染疫，身為三軍統帥的總統蔡英文下達命令，要國防部不要隱匿，對此國民黨立委吳斯懷表示敦睦艦隊決定出航，總統一定...

敦睦艦隊簡訊嚇人 1922專線單日接4萬通電話創史上最高

海軍敦睦艦隊27人確診感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心昨天針對確診個案的接觸者發出兩、三千通簡訊，今天上午也針對確診者...

熱門新聞

我今又新增3例確診…皆為敦睦艦隊人員 總累積達425病例

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

軍艦染疫案高雄9名確診者 第4波足跡再添6處

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染症狀

圖表看疫情／俄國增5642起確診 德國宣布取消慕尼黑啤酒節

第二批湖北類包機抵台 113人凌晨抵達湖口檢疫所

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。