敦睦艦隊添3人染疫 船上就發病二採才陽性

疫情指揮中心今天宣布，敦睦艦隊群聚再添3人染疫，全為磐石艦的實習生和軍人。3人在艦上都有出現症狀，但一採都是陰性，經二採才確診。

中央流行疫情指揮中心下午公布，國內新增3例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例（案423至425），為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，均為敦睦艦隊（磐石艦）實習生及軍人。

指揮中心指揮官陳時中表示，案423為20多歲男性實習生，在3月30日出現嗅味覺異常，因與案396、397同艙間，4月18日主動通報衛生單位後就醫，一採結果陰性，20日進行二採，於今日確診。

案424為30多歲女性軍人，約自4月5日出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常症狀，航行期間症狀改善，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，因一採陰性，20日進行二採，於今日確診。

案425為20多歲男性軍人，3月23日出現流鼻水、發燒、頭痛症狀，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，於今日二採並確診。

陳時中說，軍艦是高風險環境，也可看出病毒和疾病相當多樣性，會採取比較嚴謹標準，全數一採後，相關有症狀者會進行二採，或是針對有法定傳染病通報者一律二採，檢疫隔離期間，任何有症狀者會立即採檢，解除檢疫前還會再採檢。今天上午也已開始抽血驗抗體，會優先採磐石艦成員。

敦睦群聚事件截至目前共27人確診，衛生單位現已掌握接觸者共349人，其中187人為居家隔離對象，162人為自主健康管理對象。

指揮中心將持續針對個案下船後的公共場所活動足跡調查並公布上網（網址：https://bit.ly/2xyUgs3），再次提醒民眾若曾於相關時段及地點活動，應自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩，若有不適，請撥打1922防疫專線，就醫時主動告知活動暴露史。