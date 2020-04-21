軍艦24例確診足跡獨漏彰化 網友：不知該開心還是難過

海軍敦睦艦隊軍艦爆發24例感染，指揮中心昨日公布足跡地圖示警，足跡遍佈台灣西部縣市，唯有彰化獨漏。時代力量議員吳韋達便在個人臉書上感嘆，確診案例都沒到彰化，被漏的真徹底，是不是彰化沒什麼好玩的？不知道該開心還是難過。網友也在底下大吐「邊緣人感受」。

對此，網友們也開玩笑回應「感謝護縣大佛」、「根本邊緣縣，防疫的時候，突然覺得越邊緣越好呢」、「颱風也不會來彰化」、「還有南投作伴」；還有網友認為，這代表彰化的觀光有待加強。「彰化除了白天有景點，晚上八卦山以外就沒地方去，對年輕人來說無趣」、「因為彰化沒有購物中心，高鐵人也少，這次中獎的幾乎都跟大型商場有關」，但也有人表示這一波主要是士兵返回戶籍地，和觀光較無關。

磐石艦截至目前為止確診病例有24人，不計觀光足跡、病例所在地包含台北市1名、新北市1名、桃園市2名、台中市3名、基隆市1名、雲林縣1名、嘉義市1名、台南市1名、高雄市9名、屏東縣4名。