敦睦艦隊確診者足跡 高市再追出摩鐵牛排店2處

高市府今天疫調敦睦艦隊9名確診者，再查出2處新增個案足跡，其中一人14日下船後在楠梓區凱莉都汽車旅館待了5小時，另一人則是在17日晚上前往西堤牛排楠梓後昌新店消費。

高市府衛生局表示，敦睦艦隊9日靠岸左營軍港，軍方日前也說15日才有人下船休假，但市府疫調9名確診個案行蹤卻發現，有一人在14日就曾現蹤左營區吳媽媽餃子館。

軍方今天下午解釋，14日就有少數官兵休假下船，市府防疫人員為補足14日疫調漏洞，下午緊急回訪9名確診個案，並追出楠梓區2處新增足跡，加上上午的14處及昨天的7處，累計共有23處個案足跡。

衛生局指出，這新增2處確診者足跡分別是一名染疫個案17日晚上7時30分到西堤牛排楠梓後昌新店用餐至晚上9時15分；另一名個案則在14日下午5時前往楠梓區凱莉都汽車旅館，直至晚上10時離開，市府已要求這兩家業者的消費者今晚已出不進，明天起停業消毒，不過，西堤牛排楠梓後昌新店稍早已宣布今晚起停業。

高雄市長韓國瑜下午出席高雄市政府因應「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第17次應變指揮中心會議呼籲，請軍方配合市府，提供敦睦艦隊人員從9日靠岸至14日這段期間，究竟有多少人下船，以及他們的行蹤及接觸者，以免造成防疫漏洞，增加社區感染風險。

韓國瑜強調，市府為因應未來可能的社區感染風險，將提前部署進行異地上班等防疫演練，並呼籲中央及早公布5月1日勞動節連假如何放，以利地方及早展開轄內風景區防疫部署。

與會衛生局長林立人也呼籲，軍方主動透明公開艦上人員下船休假實際情況，不要「擠牙膏式」讓大家發現，才被動公布，否則一旦錯失防疫良機，後果不堪設想。