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宅在家引發「離婚潮」？疫情只是婚姻關係的照妖鏡

宅神開酸「＋22」再轟錯不在官兵 是「他們」要扛

聯合新聞網 / 綜合報導
朱學恒認為，錯不在艦隊的官兵上，而是下令敦睦任務的官員。圖/中華民國海軍Facebook
朱學恒認為，錯不在艦隊的官兵上，而是下令敦睦任務的官員。圖/中華民國海軍Facebook

在3月中旬曾至帛琉進行交流活動的海軍敦睦艦隊，平安返台後卻傳出多達24位的官兵確診新冠肺炎（COVID-19）。由於官兵下船的時間與確診日時隔一段時間，足跡早已遍布全台10個縣市，引起軒然大波。「宅神」朱學恒昨（19）日先是開酸「加二十二，這次有沒有什麼諧音要打折呢？」今天又開轟，表示自己不贊成向艦隊中的任何官兵追究責任，因為錯不在他們，而在「下令敦睦任務照常執行的官員」。

日前台灣曾連兩日零確診，這讓我國民眾開心不已，許多企業更取諧音「嘉玲」，只要名叫嘉玲就可享有飲料買一送一等優惠。正當疫情有延緩現象之際，海軍敦睦艦隊卻傳出24位的官兵確診，讓朱學恒在臉書上揶揄，「加二十二」還有什麼要打折嗎？認為戰爭還很漫長，高興太早真的不好。

今天朱學恒連兩度發文呼籲，「大家就不要再怪這些船上的官兵了」，誰讓官兵下船參加活動可以不戴口罩、誰讓出國出海官兵不隔離檢疫就解散，誰就要扛責。他認為在這次官兵染疫的事件中，艦隊中的官兵「是七百七十四名接受國家命令，明知必須冒險犯難，還服從命令勇往直前的英雄」，一切的責任「都是那些不尊重官兵性命和染疫風險，下令敦睦任務照常執行的官員」。

朱學恒表示，這些官兵「他們是明知風險存在，卻奉命必須遠航赴險的軍人」、「如果你能夠選擇，你會在這個時候離開防疫安全的台灣嗎？」對此，許多網友倍感認同，直言：「不能再認同更多了，服從是軍人的天職，將帥失策軍士獻命，負傷歸國還要被問罪，太沒天理」。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎 朱學恒

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台中市敦睦艦隊3確診者 詳細足跡看這裡

台中市政府整理出敦睦艦隊3名確診者的足跡，提供市民參考，分別如下：

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