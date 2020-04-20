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敦睦染疫者台北搭國光客運 滿載45名乘客返基隆

中央社 / 基隆市20日電

基隆一名敦睦艦隊士兵染疫，據個案記憶17日晚間9時20分從台北搭國光客運1813路線返基隆，經衛生局調閱監視器，確認搭乘時間為17日晚間9時35分，這班次滿載共45名乘客。

基隆市衛生局向中央社記者表示，個案15日上午下船後，即搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日晚間6時55分搭乘高鐵自左營返回台北。

衛生局指出，由於個案記憶落差，原先公布個案17日晚間約9時20分搭國光客運返回基隆，經調閱國光客運監視器仔細比對，確認個案於17日晚間9時35分在國光客運台北車站搭乘1813路線返回基隆，抵達基隆時間約為晚間10時5分，之後步行回家。

衛生局指出，個案搭乘的班次滿載共有45名乘客，坐在司機側第3排座位，全程依規定戴口罩且未與其他乘客交談，評估後傳染風險相對較低，但衛生局仍會盡全力至少匡列坐在個案旁邊一名乘客實施居家隔離，呼籲乘客主動與市府防疫專線（24276154或1922）聯絡。

此外，衛生局表示，個案沒有搭乘基隆市任何公共運輸工具或計程車，中間也沒有到過其他公共場所，個案返家後即在家中休息沒有外出，18日上午接獲通知後，母親騎機車載他到八堵車站等候軍方載送，軍方中午派車將個案送到台北市的檢疫所集中採檢，個案目前在台北市的醫院接受治療。

基隆市環保局已針對基隆和八堵火車站及市區地下道等個案行經路線全面消毒，衛生局表示，除要求這班次國光客運司機居家隔離外，並匡列與個案6名同住家人實施居家隔離，目前都無不適徵狀，會持續關懷並追蹤健康狀況。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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