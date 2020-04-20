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軍艦成疫情破口 機密與防疫兩難

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
軍事單位面臨防疫資訊及軍事機密該如何揭露的難題。圖為美軍航母羅斯福號。（photo by Twitter）
軍事單位面臨防疫資訊及軍事機密該如何揭露的難題。圖為美軍航母羅斯福號。（photo by Twitter）

疫情蔓延，各國軍艦相繼淪陷，軍事與防疫到底孰輕孰重？海軍副司令梅家樹坦言，台灣共24例確診的磐石艦「在疫情期間出航並沒有向指揮中心報備。」美國羅斯福號航母艦長克羅齊爾則因船上有官兵確診，基於擔心之意向外界求助，卻遭到拔除職務，種種情事都看出軍事人員在防疫與資訊揭露的兩難。

軍中資訊不透明

各國軍方常基於國安考量，不會將軍艦資訊於第一時間公開，但日前我國磐石艦爆出的集體染疫事件，共有24名官兵確診，且海軍副司令梅家樹更曾在疫情中心記者會上坦言，只在艦上進行基本的量體溫等防疫作為，「疫情期間出航至他國也未向疫情指揮中心報備」，引起國內一陣譁然。

而法國戴高樂號航母約有2010名成員，已有超過半數官兵確診，其中5成的人為無症狀感染。《紐約時報》指出，法國參謀長勒康德日前向媒體表示，在此刻確保人民健康是第一要務，「例行和象徵性的軍事行動在疫情面前顯得一點都不重要。」

法國國防部也正著手調查艦戴高樂號超過1000名船員的染感染源從何而來？該船隻已於12日返回土倫基地。而美國海軍部則面臨資訊揭露與防疫作為的兩難，日前艦長克羅齊爾上校因船上有3名官兵確診，擔心在密閉空間內剩餘的4000多名官兵的感染風險會愈來愈高，因此選擇向上呈報情況。

機密、防疫如何平衡？

然而就在他向外界及上級呈報資訊後，卻遭到軍方大力抨擊，質疑其洩漏軍事機密。據《半島電視台》報導，海軍部長莫德利更為此將其解職，並至軍艦上對船員喊話，直指克羅齊爾不忠誠，但他的言行也引起美國公眾憤怒，莫德利在不敵輿論壓力後也下台。

數週前，荷蘭海軍潛艇海豚號則因為艇上爆發疫情被迫返回登海爾德基地。潛艇內58名官兵中的8人在病毒檢測中呈陽性。這些軍艦上發生疫情感染的相似之處都是艦上空間封閉，船員無法避免近距離接觸。

羅斯福號航母爆發疫情後，美國海軍部正試圖對尼米茲號航母上的船員實施隔離，然後再考慮是否執行近期的任務。

軍方常以涉及國安為由不公開資訊，然而不透明的資訊也使外界霧裡看花，也讓疫情及軍事消息該如何平衡的問題浮上檯面。

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