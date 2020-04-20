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官兵足跡公布太多 指揮中心：會檢討

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
指揮官陳時中20日表示，確診官兵足跡公布有點太詳細，會進行修正。（Photo by 疫情指揮中心）
指揮官陳時中20日表示，確診官兵足跡公布有點太詳細，會進行修正。（Photo by 疫情指揮中心）

「指揮中心原本認為不好調查，所以才提供確診官兵比較詳細的足跡給地方政府，之後會做檢討。」針對指揮中心將確診官兵的資訊交給地方政府公布，有媒體質疑，之前的確診病患的足跡也沒有公布到那麼鉅細靡遺。指揮官陳時中表示，主要是認為艦隊人數多、難疫調，才會交給地方政府比較牽涉隱私的資料，對此也會進行檢討。

陳：檢討侵犯隱私

指揮中心針對敦睦艦隊確診官兵足跡有發送21萬則簡訊，讓媒體質疑是否會侵犯民眾隱私。副指揮官陳宗彥表示，是針對跟官兵接觸超過15分鐘的人，在附近的電話號碼蒐集後發送，主要是提醒有跟確診者接觸過，相關民眾要進行14天自主健康管理，如果有症狀立即打1922通報，並告知醫生有接觸史。

有媒體質疑，確診者許多明顯可以掌握的行蹤也被公布出來，是否會讓官兵們不滿防疫特別嚴格，而且之前的確診者也不會這麼詳細的公布行蹤。陳時中坦言，因為敦睦艦隊的人數很多，剛開始認為疫調會很困難，因此才會將比較細節的防疫資訊交給地方政府，指揮中心跟地方政府討論後也會修正。

疫調超前佈署

陳時中表示，由於疫調要求及時匡列，也希望透過疫調發覺感染源，並釐清感染途徑。他強調，軍隊疫調是非常重要的，可以了解無症狀感染可能的傳染狀況，並擬定如果碰到大規模社區感染的應對計劃，是很重要的參考依據。

有媒體提問，如果台北市有發生大規模傳染，中央各部會是否準備好了？陳時中表示，上禮拜指揮中心有列出3階段整備方案，交給中央主管單位列出相關配套，並發文給地方政府規畫完後，23日或24日會再做最後的定案。

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敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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