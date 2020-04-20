軍中通報管道卡？ 陳時中：會再研議

疫情通報不該一個口令一個動作！中央疫情指揮中心指揮官陳時中20日針對軍艦染疫一案表示，軍方的組織結構，的確存在溝通彈性不足的情況，他說：「會再針對通報程序相關SOP討論，將可行性提高，確實達到防疫目的。」

足跡簡訊通知21萬人

中央疫情指揮中心20日舉辦例行記者會，指揮官陳時中宣佈，新增2例境外移入案例，均為旅外就學。對於軍艦感染一案，陳時中指出，已發出疫調及簡訊給官兵下船後相關足跡裡接觸過的人，「大約傳出簡訊給21萬人。」

是否因為軍中溝通管道不良釀疫情？指揮官陳時中強調：「能夠把感染途徑完整調查才是當務之急，我們當然也會對全體官兵做血液檢查，積極地把疫調做好，把相關接觸者匡列出來。」他也呼籲，接受疫調者一定要誠實以對，「誠實者等於防疫有功，政府一定會保護。」

彈性通報再研議

「有一些管理可以很嚴格來訂，可以一個口令一個動作，但跟疫情對抗時就要有一點彈性的作法。」陳時中認為，此次軍中不透明的資訊，「是因為軍中通報程序有一點太嚴厲，導致資訊窒礙難行。」他表示，會再針對怎樣讓通報可行性提高進行討論，「但船艦上人數很多，會有各種變化。」

至於媒體提問是否有加強軍艦的防疫作為，國防部海軍副司令梅家樹中將回應表示，現在國防部及海軍除全面配合調查磐石艦官兵足跡外，其他軍艦也已實施區隔管理。發言人莊人祥則補充，目前所有磐石艦官兵都在集中檢疫所，對感染源做後續調查釐清。

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