敦睦艦隊群聚4月1日就有人發病 7人無症狀

敦睦艦隊24人感染新冠肺炎，疫情調查根據患者健保就醫及自述回憶，早在4月1日就有人發病，推測在艦上進入第二波感染，7人根本沒症狀，尚未與隨艦軍醫的紀錄做比對。

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午公布初步疫調資訊，確診24例都在磐石艦上，男性22人、女性2人，年齡中位數27歲。17人是海軍官兵，6人是政戰學校學生，1人是海軍官校學生。

莊人祥說，有個確診個案的發病日最早是在4月1日，有8人的發病日是在4月11日至14日，15日至18日有7人，另有1人在19日發病。以上17人都有症狀，其他7人沒有症狀。

莊人祥說，依發病時間判斷，此群聚事件已進入次波感染，後續仍可能有還在潛伏期者會陸續發病，但感染源還在釐清。目前疫調資訊也尚未和隨艦軍醫的診療紀錄做比對。

進一步了解確診個案的症狀，有7人是沒有症狀。有症狀者，最多為咳嗽（9人）、嗅覺異常（9人），喉嚨痛和味覺異常（7人）、頭痛（3人）、發燒（3人）、腹瀉（2人）、全身倦怠（1人）。

莊人祥說，調查24名確診者下船後的健保就醫情形發現，其中有6人在15日至17日間有就醫，診斷是過敏性鼻炎、嗅覺性喪失、喉嚨痛、上呼吸道感染等。

根據疫情調查，敦睦艦隊於今年3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自台灣軍港下船。