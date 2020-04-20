敦睦艦隊官兵染疫個案14日現蹤餃子館 海軍：未偷跑

高市府今天公布海軍敦睦艦隊新冠肺炎確診個案第2波14處足跡，其中14日現蹤餃子館的個案被質疑偷跑下船，海軍對此表示，個案當天休假下船，步出營區經量額溫也沒發燒。

海軍艦隊司令部表示，這艘敦睦艦4月9日在左營軍港靠岸後，全艦官兵經6天待在船上自我檢疫，13日期滿解禁，14日陸續依任務放假下船，14日先讓艦上少數官兵放假，主體下船人員是15日結訓的學員。吳媽媽餃子館個案是14日放假的官兵並沒有偷跑下船，當天放人下船標準是看任務需求；這兩批人員從下船至出營區都經層層量測額溫把關，沒有發燒才會放人。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，這名個案是依電子足跡查出14日傍晚曾現身左營吳媽媽水餃館30分鐘，上午向海軍查詢該個案進一步的行蹤詳情，但尚未獲軍方回覆。

他說，敦睦艦隊群聚感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）事件高雄首當其衝，由於軍艦是靠岸左營軍港，大批艦上官兵從高雄回家，加上軍方提供下船官兵行蹤資訊不甚透明，仍存有諸多盲點，增加防疫困難，令市府防疫團隊壓力很大。

左營吳媽媽水餃館中午起拉下鐵門進行消毒防疫，店家則不受訪。

衛生局指出，上午公布的14處染疫個案足跡場域，業者中午起陸續停業並委外全面消毒。

另外，衛生局昨天公布的7足跡處場域，業者今天也紛加強場域清潔清毒，其中高雄巨蛋百貨雖適逢母親節促銷檔期，業者仍不計營業損失全館停業2天消毒防疫，23日再對外營業；今天才被列為染疫個案足跡的新光三越左營店則是中午起閉館消毒，預計明天視疫況重新開館，但新光左營店母親節檔期尚未開始。